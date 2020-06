Litvínov o podpoří další podnikatele v souvislosti s dopady COVID-19

Radní města Litvínova souhlasili s odpuštěním poplatku za užívání veřejného prostranství v podobě restauračních zahrádek. A to za období od 1. dubna do 30. září tohoto roku. Městský úřad Litvínov zatím povolil 6 předzahrádek, které jsou umístěné na veřejném prostranství (2 cukrárny, 2 restaurace, 1 pizzeria, 1 barber shop). Místní poplatek za předzahrádku je hrazen měsíční paušální částkou ve výši 1 000 Kč. „Písemně se na mne obrátila majitelka cukrárny, která v Litvínově působí dlouhou řadu let, se žádostí o prominutí poplatku za předzahrádku. S ohledem na bezpečnostní pokyny proti šíření COVID-19 totiž na zahrádce smí být méně zákazníků, než je tomu obvyklé. Logicky to tak má na podnikatele finanční dopad,“ uvedla starostka Kamila Bláhová. Rozhodnutí o prominutí nesmí být diskriminační a musí být učiněno pro všechny poplatníky konkrétního místního poplatku definovaného dle obecně závazné vyhlášky, proto se toto prominutí týká všech podnikatelů, kteří v Litvínově získali povolení k provozování předzahrádek.