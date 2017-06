Litvínov ocenil nejlepší sportovce a umělce na třech setkáních

Na třech setkáních ocenilo vedení města Litvínova občany, kteří dosáhli výrazných úspěchů ve svém oboru. Za mimořádné výkony jim pogratulovali a za skvělou reprezentaci města poděkovali starostka Kamila Bláhová a místostarostové Erika Sedláčková a Milan Šťovíček. „Jedná se o ty, kteří dosáhli vynikajících úspěchů a mají určitou spojitost s městem Litvínovem. Buď v něm žijí, nebo jsou členy litvínovských klubů a žáky či studenty litvínovských škol,“ říká organizátorka setkání Dáša Wohanková z Městského úřadu Litvínov.

Florbalové juniorky – Sportovního klubu Bivoj Litvínov

místo – MČR dorostenek ve florbalu 2016, 1. místo – mezinárodní turnaj PRAGUE FLOORBALL CUP 2016, účastnice čtvrtfinále PLAY-OFF MČR juniorek 2017; Kristýna OTCOVSKÁ – členka reprezentace U19, 1. liga juniorek: nejlepší nahrávačka, 2. v kanadském bodování; Nela HAVLÍNOVÁ – členka širšího kádru reprezentace U19, 1. liga juniorek: nejlepší střelkyně, 3. v kanadském bodování; Tereza KOTLANOVÁ, Karolína SLAVÍKOVÁ, Kristýna STŘIHAVKOVÁ, Sára Andrea ŠULCOVÁ, Lucie FLEIŠEROVÁ, Tereza VANÍČKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Vendula BÁRTOVÁ, Julie SVITÁKOVÁ, Tereza TRÁVNÍČKOVÁ, Michaela POŠTOVÁ, Leona TANCOŠOVÁ, Anna RUMLOVÁ, Lucie PAVLOVÁ. Trenér: Vadim VŠETULA za přínos pro dívčí florbal v Litvínově.

Základní kynologické organizace Litvínov

Petra ŠIMKOVÁ + německý ovčák CHEROKEE ze Stříbrného kamene – mezinárodní mistrovství MSKS V BRNĚ 2015 kat. IPO 1: 2. místo + nejlepší obranář; Jana MIKULOVÁ – agility – SHELTIE COLOMBINA MORAVSKÉ SRDCE MČR mládeže 2015, 2016 kat. jnior, small – 1. místo, MČR sheltií 2016 – 1. místo, mistrovství světa sheltií 2016 kat. tým, small – 3. místo; SHELTIE AGILE SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST MČR 2016 kat. tým, medium – 1. místo.

Miriam KOLODZIEJOVÁ – tenis, juniorská vítězka v tenisové čtyřhře: ROLAND GARROS JUNIOR FRENCH CHAMPIONSHIPS 2015, NIKE JUNIOR INTERNATIONAL ROEHAMPTON 2015, EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS KLOSTERS 2015, Mezinárodní turnaj žen PŘEROV 2015, 3. místo dvouhry – EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS KLOSTERS 2015, 2. místo čtyřhry – Mezinárodní turnaj žen PRAHA 2015, 2. místo dvouhry – Mezinárodní turnaj žen POERTSCHACH 2016,

místo dvouhry, 2. místo čtyřhry – Mezinárodní turnaj žen PRAHA SRPEN 2016, 2. místo dvouhry – Mezinárodní turnaj žen PRAHA ZÁŘÍ 2016, vítězka dvouhry – Mezinárodní turnaj žen BRNO 2016, 2. místo dvouhry – Mezinárodní turnaj žen TEL AVIV 2016.

Roman ŘEHOŘ – alpské lyžování, Ski Club Krušnoborci, v kat. masters muži 45-50 let: 2. místo – Český pohár 2015/2016, 2. místo – MČR 2016 (superobří slalom, alpská kombinace), 2. místo – Český pohár 2016/2017, 2. místo – MČR 2017 (obří slalom, slalom).

Kateřina BURDOVÁ – twirling, MČR 2015 kat. JUNIOR STARŠÍ A RYTMICKÉ TANEČNÍ SÓLO A SÓLO 1 HŮLKA – 1. místo, nominace na mistrovství světa, MČR 2016 kat. JUNIOR STARŠÍ A SÓLO 1 HŮLKA – 2. místo, RYTMICKÉ TANEČNÍ SÓLO – 1. místo, TWIRLINGOVÝ TÝM – 1. místo, nominace na mistrovství Evropy, MČR 2017 – SÓLO 1 HŮLKA – 2. místo kat. SENIOR A, TWIRLINOVÝ TÝM – 1. místo kat. JUNIOR A NOMINACE NA MISTROVSTVÍ EVROPY.

Lenka SCHEJBALOVÁ – twirling, studentka litvínovského gymnázia, TANEČNÍ FESTIVAL MIA PRAHA 2015 – 1. místo, MČR A STÁTŮ EU 2016 kat. A – senior: RYTMICKÉ TANEČNÍ SÓLO – 2. místo, MČR NBTA 2017 kat. B – junior starší: RYTMICKÉ TANEČNÍ SÓLO – 3. místo, SÓLO NA POVINNOU HUDBU – 2. místo, MČR ČMF 2017 kat. B – junior: FREESTALOVÁ SESTAVA – 2. místo, ARTISTIC SESTAVA – 1. místo.

Plavecký klub Litvínov

Kamila JAVORKOVÁ – LETNÍ POHÁR ČR 2015 kat. 11 let: 1. místo 50 m MOTÝL, 2. místo 200 m, 100 m POLOHOVÝ ZÁVOD, 50 m VOLNÝ ZPŮSOB, 3. místo 200 m VOLNÝ ZPŮSOB, ZIMNÍ POHÁR ČR 2015 kat. 11 let: 1. místo 50 m MOTÝL, 100 m POLOHOVÝ ZÁVOD, 2. místo 200 m POLOHOVÝ ZÁVOD, 3. místo 50 m, 100 m VOLNÝ ZPŮSOB, LETNÍ MČR 2016 kat. 12 let: 1. místo 200 m POLOHOVÝ ZÁVOD, 200 m VOLNÝ ZPŮSOB, 2. místo 100 m VOLNÝ ZPŮSOB, 100 m POLOHOVÝ ZÁVOD, 3. místo 50 m VOLNÝ ZPŮSOB, 100 m MOTÝL, ZIMNÍ MČR 2016 kat. 12 let: 1. místo 100 m MOTÝL, 100 m, 200 m POLOHOVÝ ZÁVOD, 200 m VOLNÝ ZPŮSOB, 2. místo 100 m VOLNÝ ZPŮSOB, 3. místo 50 m VOLNÝ ZPŮSOB; Adam NOVÁK – HRY VII. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2015: 3. místo 200 m MOTÝL, ZIMNÍ MČR 2015 kat. 13 let: 2. místo 200 m MOTÝL, 3. místo 100 m MOTÝL, 200 m PRSA, 200 m POLOHOVÝ ZÁVOD, LETNÍ MČR 2016 kat. 14 let: 3. místo 200 m POLOHOVÝ ZÁVOD, 200 m MOTÝL. Trenéři: Gabriela SOUKUPOVÁ, Pavel KADLEC.

Taneční studio Kamily Hlaváčikové

Marie Anna HELLMICHOVÁ – EUROPEAN CHAMPIONSHIP ARTISTIC DANCE MOSKVA 2016: 1. místo – FORMACE DISCIPLÍNA SHOW ALL STYLES, 2. místo – FORMACE DISCIPLÍNA LATINO, 4. místo – SÓLO DISCIPLÍNA CONTENPORARY, CZECH DANCE CHAMPIONSHIP 2016: 1. místo – FORMACE DISCIPLÍNA LATINO, WADF WORLD DANCE CHAMPIONSHIP 2016: 1. místo – FORMACE DISCIPLÍNA CARIBBEAN; Lenka NGUYENOVÁ – CZECH DANCE CHAMPIONSHIP 2016: 1. místo – FORMACE DISCIPLÍNA LATINO, 2. místo – WADF WORLD DANCE CHAMPIONSHIP 2016: 1. místo – FORMACE DISCIPLÍNA CARIBBEAN; Tereza NOSKOVÁ – EUROPEAN CHAMPIONSHIP ARTISTIC DANCE MOSKVA 2016: 1. místo – FORMACE DISCIPLÍNA SHOW ALL STYLES, 2. místo – FORMACE DISCIPLÍNA LATINO, CZECH DANCE CHAMPIONSHIP 2016: 1. místo – FORMACE DISCIPLÍNA LATINO, WADF WORLD DANCE CHAMPIONSHIP 2016: 1. místo – FORMACE DISCIPLÍNA CARIBBEAN; Daniel KVAPIL – EUROPEAN CHAMPIONSHIP ARTISTIC DANCE MOSKVA 2016: 1. místo – FORMACE DISCIPLÍNA SHOW ALL STYLES, 2. místo – FORMACE DISCIPLÍNA LATINO, CZECH DANCE CHAMPIONSHIP 2016: 1. místo – FORMACE DISCIPLÍNA LATINO.

Základní umělecká škola Litvínov

Josef MALYPETR – za dlouholetý přínos pro orchestry ZUŠ Litvínov,

od roku 1991 stál u zrodu studentského Big bandu, dlouholetý aranžér skladeb pro orchestry ZUŠ; JUNIOR BIG BAND pod vedením Františka KRTIČKY, INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL Maďarsko 2015 – 1. cena, Mezinárodní hudební festival Děčín 2016 – ZLATÉ PÁSMO, 9. INTERNATIONAL SWING FESTIVAL SWINGIN´SAXONIA Německo 2016 – 2. místo; GLASS BAND pod vedením Víta FAUSTA, Mezinárodní hudební festival Děčín 2016 – STŘÍBRNÉ PÁSMO, 9. INTERNATIONAL SWING FESTIVAL SWINGIN´SAXONIA Německo 2016 – 3. místo; Ondřej KREJČA (viz foto) – ZŠ a MŠ Litvínov Ruská, ZUŠ Litvínov, mistrovství ČR plavání žáků a dorostu se zrakovým postižením 2015 – 1. místo (25 m volný způsob, 25 m znak, 50 m volný způsob), mistrovství ČR plavání žáků a dorostu se zrakovým postižením 2016 – 2. místo (25 m volný způsob, 25 m znak, 50 m volný způsob), Celoslovenská soutěž s mezinárodní účastí v prostorové orientaci pro zrakově postižené děti 2015 – 3. místo, Celoslovenská soutěž s mezinárodní účastí v sebeobslužných činnostech pro zrakově postižené děti 2015 – 1. místo, Mezinárodní akordeonové dny Praha: 2015 – STŘÍBRNÉ PÁSMO, 2016 – STŘÍBRNÉ PÁSMO; Martina PEŠATOVÁ – Celostátní kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje Františkovy Lázně 2016 – 2. místo; Tereza VODÁKOVÁ – Celostátní soutěž ve hře na příčné flétny NOVOHRADSKÁ FLÉTNA 2016 – 1. místo; Nikola FIALOVÁ – Celostátní soutěž ve hře na příčné flétny NOVOHRADSKÁ FLÉTNA 2016 – 2. místo; Petra KADLECOVÁ – Celostátní soutěž ve hře na příčné flétny NOVOHRADSKÁ FLÉTNA 2016 – 3. místo; Ondřej ZAHRADNÍČEK – housle, Celostátní přehlídka mládí a Bohuslav Martinů 2015 – ZLATÉ PÁSMO za interpretaci díla Bohuslava Martinů; Jan DOSKOČIL – housle, Celostátní přehlídka mládí a Bohuslav Martinů 2015 – STŘÍBRNÉ PÁSMO za interpretaci díla Bohuslava Martinů; Kateřina PILAŘOVÁ – Celostátní kolo skladatelské soutěže 2016 Hradec nad Moravicí – ZLATÉ PÁSMO; Klára HOCHELOVÁ – Celostátní kolo skladatelské soutěže 2016 Hradec nad Moravicí – STŘÍBRNÉ PÁSMO; Petro SLÁMA – Celostátní kolo skladatelské soutěže 2016 Hradec nad Moravicí – ZLATÉ PÁSMO; Barbora KOHOUTOVÁ – Celostátní soutěžní přehlídka v koncertním melodramu Šumperk 2016 – 2. místo.

ZUŠ Litvínov výtvarný obor, PC-grafika a grafický design pod vedením Lenky FISCHEROVÉ, 34. ročník MALÝ MONTMARTRE 2015 Bitole Makedonie – ZLATÁ PALETA za kolekci 22 prací (Denisa PTÁČKOVÁ – ZLATÝ ŠTĚTEC; Lea ŠPETOVÁ – ZLATÝ ŠTĚTEC, Ondřej TREGLER – ZLATÝ ŠTĚTEC).

Klub sportovní gymnastiky Litvínov

Patricie MAKOVIČKOVÁ – gymnastický čtyřboj, mistrovství ČR 2015 ve sportovní gymnastice kat. starší žákyně – 2. místo, mistrovství ČR 2016 ve sportovní gymnastice kat. žákyně A – 3. místo, mezinárodní závod memoriál Evy Bosákové 2016 kat. žákyně A – 3. místo; Agáta STRÝHALOVÁ – gymnastický čtyřboj, celorepubliková kvalifikace na mistrovství ČR 2016

ve sportovní gymnastice kat. žákyně A – 1. místo, mezinárodní závod memoriál Evy Bosákové 2016: v kat. žákyně A – 2. místo, v absolutním pořadí – 3. místo, ve finále na kladině – 2. místo. Obě děvčata před posledním kvalifikačním závodem pro mistrovství ČR v Ostravě vedou celorepublikovou nominační listinu, a to Patricie na 1. místě a Agáta na 2. místě.

HC Litvínov – krasobruslení

Klára ČERVENKOVÁ – Pohár ČKS A 2015 kat. žačky nejmladší – 2. místo, Český pohár VC Hradec Králové 2016 kat. žačky mladší – 3. místo, účastnice mistrovství ČR 2015/2016, 2016/2017; Eliška HLADÍKOVÁ – sezóna 2016/2017, Pohár ČKS A kat. žačky – 2. místo; Leila DLASKOVÁ – sezóna 2015/2016, Pohár ČKS B kat. žačky mladší – 1. místo; Zuzana SEDLÁČKOVÁ – sezóna 2015/2016, Pohár ČKS A kat. nováčci – 3. místo, účastnice mistrovství ČR 2016/2017.

Střední odborná škola Litvínov-Hamr

Markéta HORÁKOVÁ – obor krejčí, ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY 2016 – 1. místo (téma: Vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech); obor krejčí (tým) Lucie ADAMOVSKÁ, Linda GREMLICOVÁ, Eva KRUŠINOVÁ, Julie HARTMANOVÁ, Marie KUKLÍKOVÁ

Oděv a textil Liberec 2015 – 2. místo (téma: Mileta nás obléká, název kolekce: Počasíčko); obor umělecký truhlář (tým) Milan KOTULIČ, Petr FIŠER – Machři roku 2016 – 1. místo.

Tereza NOSKOVÁ (v sezóně 2015/2016 žákyně SSZŠ Litvínov) – rychlobruslení – víceboj

MČR sezóna 2015/2016 kat. juniorka B – 2. místo, mezinárodní závod Itálie sezóna

2015/2016 – 2. místo, open letní šampionát ČR 2016 – 2. místo, 3. místo. Tereza trénuje v centru

sportu trenéra Petra Nováka, v tréninkové skupině okolo Martiny Sáblíkové.

Krušnoman triathlon team Litvínov

Český pohár v dlouhém triatlonu 2015 kat. týmů – 3. místo, Český pohár v dlouhém triatlonu 2016 kat. týmů – 1. místo; Agáta VAŇKOVÁ – kat. nad 50 let, Český pohár v krátkém triatlonu 2015 – 2. místo, Český pohár v dlouhém triatlonu 2016 – 1. místo, MČR v dlouhém triatlonu 2016 – 2. místo, MČR v dlouhém duatlonu 2016 – 2. místo, MČR v terénním triatlonu 2016 – 2. místo; Alena VRÁTNÁ – kat. nad 50 let Český pohár v dlouhém triatlonu a duatlonu 2015 – 1. místo, Český pohár v duatlonu 2015 – 1. místo, MČR v aquatlonu 2016 – 2. místo, MČR v dlouhém duatlonu 2016 – 1. místo; Lucie SÜSSEROVÁ – kat. 40-49 let, Český pohár v dlouhém triatlonu a duatlonu 2016 – 2. místo, MČR v aquatlonu 2016 – 2. místo, MČR v dlouhém triatlonu a duatlonu 2016 – 3. místo; Jakub LANGHAMMER – mistrovství Evropy 2015 Ironman 70.3 Německo – 3. místo, světová série 2015 Ironman 70.3 Chorvatsko – 2. místo, světová série 2016 Ironman 70.3 Švýcarsko,

kat.18-24 let – 2. místo světová série 2016 Ironman 70.3 Maďarsko, kat.18-24 let – 2. místo,

mistrovství světa 2016 Ironman 70.3 Austrálie – 7. místo, světový žebříček 2016 Ironman 70.3 kat.18-24 let – 3. místo; Michal REINDL – Český pohár v krátkém triatlonu 2015 kat. nad 50 let – 3. místo, Český pohár v krátkém triatlonu 2016 kat. nad 50 let – 2. místo; Zbyněk ZEMAN – Český pohár v krátkém triatlonu 2016 kat. nad 50 let – 1. místo, Český pohár v dlouhém triatlonu 2016 kat. nad 50 let – 1. místo;

Martin STUDENT – kat. nad 40 let, Český pohár v dlouhém triatlonu a duatlonu 2015 – 3. místo,

světová série 2016 Ironman 70.3 Maďarsko – 5. místo; Oto OTTENSCHLÄGER – MČR v dlouhém duatlonu 2015 kat. 18-24 let – 3. místo, MČR v dlouhém duatlonu 2016 kat. 18-24 let – 2. místo.

Dětské sdružení Čtyřlístek Litvínov

Jan WEITZ – rybolovná technika, Český pohár 2016 kat. senioři – 1. místo, finále českého poháru 2016 kat. senioři – 2. místo.

Billiard-hockey club StarCOLOR Most

Michal JUSTRA – pohár mistrů evropských zemí 2016 člen týmu – 1. místo, WTHA tour 2015, 2016 jednotlivci – 1. místo, Russian open 2015, 2016 jednotlivci – 1. místo; Dalibor FRÝBA – pohár mistrů evropských zemí 2016 člen týmu – 1. místo, Russian open 2016 jednotlivci – 2. místo; Ondřej MÜLLER – Český pohár 2015 – 1. místo, Český pohár 2016 – 1. místo.

Lukostřelecký klub Litvínov

Eva ZELENÁ – 82. MČR 2016 disciplína terčová, reflexní luk – 3. místo; Ivan KRÁLIK –

MČR 2016 disciplína terčová, kladkový luk – 3. místo, I. liga 2016 disciplína kladkový luk,

kat. muži, družstva – 2. místo; Miroslav KRTIČKA – I. liga 2016 disciplína kladkový luk, kat. muži,

družstva – 2. místo; Leoš BARTOŠ – I. liga 2016 disciplína kladkový luk, kat. muži, družstva – 2. místo;

Petr KAŠPRÁK – 26. MČR 2016 disciplína halová, reflexní luk – 2. místo.

Sportovní klub silového trojboje Litvínov

Lucie ŠUKOVÁ – MČR 2017 masters, kat. klasický (RAW) silový trojboj – 1. místo; Monika

MRÁZKOVÁ – MČR 2017 masters, kat. klasický (RAW) silový trojboj – 3. místo; Petr ZAMAZAL – MČR 2016 masters,

kat. silový trojboj – 1. místo, MČR 2016 masters, kat. benchpress – 2. místo, MČR 2016

masters, kat. klasický (RAW) benchpress – 2. místo, mistrovství Evropy 2016 masters, kat. mrtvý tah – 1. místo, mistrovství Evropy 2016 masters, kat. silový trojboj – 3. místo, MČR 2017 masters, kat. silový

trojboj – 2. místo; Jiří POUTNÍK – MČR 2016 masters, kat. silový trojboj – 1. místo, mistrovství Evropy 2016 masters, kat. silový trojboj – 2. místo, mistrovství světa 2016 masters, kategorie silový trojboj – 2. místo; Radim KOPAL – MČR 2016 masters, kat. benchpress – 2. místo, MČR 2016 kat. benchpress – 3. místo; Lukáš KOPAL – MČR 2016 dorost, kat. klasický (RAW) benchpress – 2. místo; Julius ČMERDA – MČR 2016 masters, kat. klasický (RAW) silový trojboj – 3. místo; Jan MERHAUT – MČR 2017 dorost, kat. silový trojboj – 2. místo.

TJ Baník Meziboří

Petra STEINEROVÁ – MČR žen 2015 kat. silový trojboj, disciplína benchpress – 2. místo,

MČR žen 2015 kat. silový trojboj, disciplína RAW benchpress – 2. místo; MČR žen 2016

kat. silový trojboj, disciplína benchpress – 3. místo.

Atletika Litvínov

Jaroslav NEUBERT – trenér, za dlouholetou trenérskou práci s mládeží, za přípravu českých reprezentantů i atletických začátečníků, za dobrovolnou organizátorskou a rozhodcovskou činnost; Kateřina ZÁBOJNÍKOVÁ – MČR žactva 2015 na dráze, hod oštěpem – 2. místo, MČR staršího žactva 2016 v hale, vrh koulí – 2. místo, MČR staršího žactva 2016 na dráze, vrh koulí – 2. místo, hod oštěpem – 2. místo, MČR dorostenek 2017 v hale, vrh koulí – 3. místo; Tomáš PRASKÝ – MČR dorostenců 2016 v hale, ve vícebojích – 2. místo; Jonáš FIEDLER – MČR staršího žactva 2016 na dráze, hod oštěpem – 2. místo, mezistátní utkání staršího žactva 2016 Slovensko, hod oštěpem – 3. místo.

Šachový klub TJ Sokol Litvínov – Lom

Jiří CHMELÍK – MČR seniorů 2016 kategorie nad 70 let – 3. místo.

Gymnázium TGM Litvínov

Jan VYKOUK – šachy, MČR dorostenců a juniorů v šachu 2016 kat. dorostenců do 18 let – 1. místo, kat. juniorů do 20 let – 1. místo, MČR dorostenců a juniorů v šachu 2017 kat. dorostenců do 18 let – 1. místo, kat. juniorů do 20 let – 1. místo.

Schola Humanitas Litvínov

Lucie KOLAŘÍKOVÁ – plavání s ploutvemi, kat. 13-15 let, Světový pohár Itálie 2016 – 2. místo 400 m plavání na hladině s monoploutví, Světový pohár Francie 2016 – 1. místo 400 m plavání na hladině s monoploutví, 3. místo 50 m plavání na nádech pod vodou, MČR 2016 – 1. místo 100 m plavání na hladině s monoploutví,1. místo 50 m plavání na hladině s monoploutví, 1. místo 200 m plavání na hladině s monoploutví, 1. místo 50 m plavání na nádech pod vodou, 1. místo 400 m plavání na hladině s monoploutví; Karolína GÁLOVÁ – šampionát v drezuře děti a junioři 2016 kat. starší jezdci na pony 13-16 let – 1. místo; Denis MERTL – zápas řecko-římský, kat. kadeti MČR 2016 – 1. místo, MČR 2017 – 1. místo.