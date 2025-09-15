Litvínov si připomíná 88. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka

Dnes si vedení města Litvínova společně se zástupci TJ Sokol Litvínov–Lom, Českého svazu bojovníků za svobodu a studenty s ředitelem gymnázia připomněli památku Tomáše Garrigua Masaryka – státníka, filozofa, pedagoga a prvního prezidenta Československé republiky.
Setkání proběhlo v nově zrekonstruované budově litvínovského gymnázia, symbolicky přímo u malby zobrazující T. G. Masaryka na školní chodbě. Právě zde byly také položeny květiny k uctění památky.
Díky Václavu Novotnému byl k dispozici i historický snímek z tryzny konané dne 19. září 1937 v dnes již zaniklé obci Záluží, tehdy na náměstí Eduarda Beneše. Na fotografii je zachycen český a německý hasič , členové Dělnické tělocvičné jednoty s bílými kravatami a v pozadí také českoslovenští legionáři. Snímek pochází z archivu paní Věry Strolené, popis byl doplněn Ing. Miloslavem Hrabákem.
Zvláštní očekávání nyní směřuje k 19. září 2025, kdy má dojít k odtajnění obálky, ve které se podle všeho nacházejí slova T. G. Masaryka, jež jeho syn Jan zapsal u otcova smrtelného lože.
Slavnostní otevření budovy Gymnázia T. G. Masaryka v Litvínově proběhne 23. září 2025 od 14 do 18 hodin. Přijďte si prohlédnout nejen působivou malbu ale i nově opravené prostory.