Lucie Bílá vystoupí v Litvínově s Maláskem

Jedna z nejpopulárnějších českých zpěvaček Lucie Bílá přijede potěšit své příznivce do KD Citadela. Návštěvníci se mohou těšit na velmi emotivní koncertní program Recitál, při kterém Lucii Bílou doprovází skladatel a klavírista Petr Malásek. Lucie Bílá s Petrem Maláskem velmi pečlivě vybrali mix domácích i zahraničních skladeb, u těch až na jednu výjimku s českými texty.

V rámci pódiového projektu Recitál zazní skladby z minulých alb i jen příležitostné parády. Jsou to slavná muzikálová témata, světové evergreeny i zpěvaččiny repertoárové objevy. České, zámořské, anglické i francouzské melodie, které dostaly jednotící, intimně slavnostní formu. Láska hory přenáší, Most přes minulost, VíÁjPí, Jsi můj pán, On byl tak nádherný, Boubel, Most přes rozbouřené vody, Hvězdy jako hvězdy, Summertime, Desatero, Dobrodružství s bohem Panem, Vzpomínky nebo Lásko, máš modrý stín…

Přijďte si poslechnout skvostný hlas a znamenitý klavírní doprovod v ideálním repertoáru!

Termín konání: 14. listopadu 2018 na Velké scéně

Začátek od: 19:00 hodin

Délka koncert 100 min.

Vstupné:

1.-2. řada 1.190 Kč

3.-6. řada 990 Kč

7.-10. řada 790 Kč

11.-12. řada 690 Kč

13.-14. řada 600 Kč