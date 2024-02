Máte elektronickou jízdenku? Díky DÚKapce můžete…

Již tři roky mohou lidé platit městskou hromadnou dopravu po Mostě a Litvínově elektronicky prostřednictvím mobilní aplikace. Stačí si k tomu zdarma stáhnout aplikaci DÚKapka, která je produktem Dopravy Ústeckého kraje. Koupit tak lze jednotlivé jízdné i časové jízdní doklady, a to za zvýhodněnou cenu jako při užívání čipové karty Dopravního podniku město Mostu a Litvínova (DPmML).

Využívat aplikaci mohou ti, kteří mají elektronickou platební kartu, protože jejím prostřednictvím probíhá platba z účtu cestujícího. Dopravní podnik upozorňuje cestující užívající tuto formu úhrady, že aktivování jízdenky musí proběhnout jednu minutu před nástupem do vozidla. „Je důležité myslet na to, že platnost jízdenky začíná až po jedné minutě od aktivace. Aktivaci jízdenky je možné provést třemi způsoby – ihned po nákupu, později ručně nebo na určitý čas. Při nástupu do vozidla, kde je nástup předními dveřmi, stačí na displeji mobilního telefonu ukázat řidiči aktivní jízdenku nebo platný časový jízdní doklad. Řidič provede vizuální kontrolu a cestující je tímto odbaven,“ sdělila Mosteckým listům Hana Syrová z Dopravního podniku města Mostu.

Ceny jízdného jsou v této aplikaci zvýhodněné a jsou na úrovni cen čipové karty DPmML. Základní jednopásmová jízdenka s platností na 45 minut tak cestujícího vyjde na dvacetikorunu. V DÚKapce je ale možné také vyhledat spojení a zakoupit jednotlivou i časovou jízdenku pro cestování v celém integrovaném dopravním systému Dopravy Ústeckého kraje (DÚK), tedy na cesty autobusy, vlaky, MHD, lodí.

Na Mostecku stále probíhá jen částečná integrace městské dopravy provozované Dopravním podnikem s dopravním systémem Ústeckého kraje. Cestujícím se tedy uznávají jen jízdenky DÚKapce nebo jízdenky papírové (jednotlivé i časové) vydané ostatními dopravci integrované dopravy Ústeckého kraje. K plné integraci s dopravním systémem Ústeckého kraje dojde až ve chvíli, kdy bude Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova zaveden nový odbavovací systém. Na něm se pracuje. „V současné době probíhá předběžné oznámení o výběrovém řízení na dodavatele nového odbavovacího systému. V polovině roku 2024 předpokládáme ukončení výběrového řízení a následná implementace celého systému, která zahrnuje dodání, instalaci, zkušební i ostrý provoz, by měla trvat maximálně 18 měsíců,“ sdělila Hana Syrová. Nový odbavovací systém zatraktivní městskou hromadnou dopravu pro cestující, a to zejména prostřednictvím zvýšení komfortu odbavení s využitím moderních technologií, kdy bude možné hradit jízdné bezkontaktní platební kartou, telefonem, hodinkami nebo pro dobíjení čipových karet využívat e-shop.