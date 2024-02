Maxík je pořád v jednom kole, zanedlouho si uleví…

V loňském roce ujel Taxík Maxík po mosteckých silnicích více než 17 tisíc kilometrů, což je o necelé dvě tisícovky více než v roce 2022. Do speciálního vozidla provozovaného místním dopravním podnikem vloni usedlo 2 840 osob, z toho bylo 2 167 seniorů starších sedmdesáti let, ostatní byli lidé se zdravotním postižením a doprovod. Jedna jízda za předmětný rok byla dlouhá průměrně sedm kilometrů.

Taxík Maxík není Mostečanům neznámý. Do místních ulic vyjíždí již sedmým rokem. Službu financuje město Most a díky tomu ji mohou mostečtí senioři a hendikepovaní využívat za zvýhodněnou cenu. Provoz zajišťuje místní dopravní podnik. Lidé jej nejčastěji využívají na cesty do nemocnice a zdravotních středisek. O službu je v Mostě velký zájem.

Letos bude pořízeno druhé vozidlo, to bude na elektrický pohon.