Město Most ocenilo hrdiny kolem nás

V Městském divadle v Mostě se uskutečnil první ročník Mostu pomoci, slavnostního ocenění hrdinů kolem nás – lidí, kteří v uniformě nebo bílém plášti pomáhají nám ostatním. „Chtěli jsme ocenit neviditelné hrdiny našeho města, policisty, hasiče, záchranáře, zdravotníky a sociální pracovníky a poukázat na to, že jsme v Mostě na lidi, kteří pomáhají, když je to potřeba, hrdí,“ prohlásil primátor Marek Hrvol.

Během večera plného emocí, poděkování a uznání, bylo ceněno 13 výjimečných osobností. Programem, který obohatila světelná show v podání skupiny Pyroterra, provázel moderátor Petr Suchoň.

Ivo Antoš, Zdravotnická záchranná služba, zasvětil téměř celý profesní život záchranné službě, jako zkušený řidič se podílel na více než 15 tisících výjezdech s maximálním nasazením, profesionalitou a lidským přístupem. Nejen pacientům v těžkých chvílích dokázal vykouzlit úsměv na tváři.

Kristina Černá, Policie ČR, praporčice, vrchní asistentka hlídkové služby Most byla oceněna za svou mimořádnou profesionalitu a nasazení. Jako velitelka směny koordinuje náročné zásahy, pátrací akce a zjišťování veřejného pořádku. Díky ní jsou řešeny nejen složité situace, ale také vedeny a motivovány nové generace policistů.

Roman Günther, Městská policie Most, jako strážník je ve službě už více než deset let, je absolventem odchytového kurzu, jeho odvaha a schopnost jednat pod tlakem se naplno projevily v srpnu 2024. Tehdy zasahoval u dramatické události, kdy byl vážně zraněný muž v ohrožení života, díky jeho rychlé a rozhodné první pomoci se podařilo zastavit krvácení a stabilizovat zraněného až do příjezdu záchranářů.

Radek Krampera, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, nadstrážmistr Krampera je zkušeným hasičem strojní služby na centrální stanici v Mostě, pomáhá nejen při zásazích, ale i při výcviku nových strojníků. Podílel se na řešení mimořádných událostí včetně zásahu při orkánu na Moravě, požáru v Českém Švýcarsku či povodních v roce 2024.

Petr Křivánek, Hlavní báňská záchranná stanice Most, báňský záchranář a vedoucí lezecké skupiny Hlavní báňské záchranné stanice Most se od roku 2019 významně podílí na inovacích, práci ve výškách a nad volnou hloubkou. V lednu 2024 vedl tým při náročném zásahu na dole Jeroným, kde spolupracoval se složkami IZS na vyproštění postiženého.

Kateřina Lainová, Hospic Most, působí jako sociální pracovnice v Hospici v Mostě již téměř 20 let, s neúnavným nasazením poskytuje odborné sociální poradenství, pomáhá s žádostmi o příspěvky, s umístěním do domovů seniorů i s přijetím do hospice. Díky jejím pomoci a empatii získalo pomoc více než devět tisíc klientů.

Jiřina Lochmanová, Městská správa sociálních služeb v Mostě, věnovala 16 let vedení Pečovatelské služby s oddaností, profesionalitou a hlubokou lidskostí. Pod jejím vedením prošla služba modernizací, získala prestižní ocenění a nastavila vysoké standardy kvality, stala se tak inspirací nejen pro své kolegy, ale pro celý sektor sociálních služeb.

Jitka Machačová, Domov Alzheimer Most, nastoupila do Domova Alzheimer Most v nejtěžší době pandemie, a přesto dokázala stabilizovat tým, nastavit efektivní péči a zlepšit kvalitu života klientů. Díky jejímu vedení pracují sestry a pečovatelé samostatně s důrazem na prevenci a individuální péči.

Hana Nedělková, Krajská zdravotní, a. s., vrchní sestra interního oddělení mostecké nemocnice je symbolem profesionality, odbornosti a pečlivost, výrazně se zasloužila o zlepšení prostředí oddělení, což pozitivně ovlivnilo pacienty i celý personál. Svůj čas věnuje nejen vzdělávání studentů a zdravotníků, ale také zvyšování kvality práce v nemocnici, jako zástupkyně hlavní sestry se aktivně podílí na rozvoji zdravotnictví v Mostě.

Zuzana Neužilová, Krajská zdravotní, a. s., primářka interního oddělení mostecké nemocnice je lékařkou s mimořádným nasazením a odpovědností, přes složité personální podmínky v roce 2024 dokázala zajistit kvalitní péči pro všechny pacienty svého oddělení včetně jednotky intenzivní péče. Svůj čas věnuje i podpoře a rozvoji mladých lékařů, kterým pomáhá zvyšovat jejich odbornost, její oddanost medicíně a kolegialita jsou inspirací pro všechny kolem ní.

Vladimír Paťava, Okresní sdružení hasičů Most, zasvětil svůj život hasičství, od roku 1964 působí jako aktivní hasič, vedoucí mládeže i rozhodčí soutěží, dlouhá léta předává své zkušenosti mladým hasičům a významně přispěl k rozvoji mládeže v okrese Most. Je držitelem řady ocenění včetně titulu zasloužilý hasič a nositel řádu sv. Floriána.

Marcela Schlosserová, Sestřičky s. r. o., se už 14 let věnuje sociálním službám s neúnavnou péčí a laskavostí, významně se před pěti lety podílela na rozjezdu domova pro seniory. Svou empatií, profesionalitou a inovativním přístupem zlepšuje kvalitu života klientů, jejím cílem je nejen pečovat, ale také vytvářet radostné chvíle.

Martin Volf, Jednotka sboru dobrovolných hasičů, byl nominován za svou obětavou práci ve Sboru dobrovolných hasičů Most, jako velitel jednotky se dobrovolně stará o její akceschopnost a vzorně plní své povinnosti, jeho nasazení a odpovědnost jsou důležité pro bezpečnost města.