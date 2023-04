Meziboří a komořanská teplárna deklarovaly společný zájem na rozšíření CZT podpisem dohody o partnerství

Zastupitelé Meziboří schválili přistoupení k dohodě na rozšíření systému centrálního zásobování teplem města Meziboří se společností Severočeská teplárenská. Dohodu o partnerství, kterou účastníci deklarují společný zájem na přípravě a realizaci projektu s názvem „Napojení města Meziboří na CZT Litvínov“, podepsali zástupci obou stran hned následně po zasedání zastupitelů.

Díky připojení na již existující potrubí v Litvínově by mohli dostat Mezibořští další a v současné době také mnohem výhodnější alternativu v zásobování tepelnou energií. Ještě v roce 2021 tu byla cena za teplo nižší než v Mostě a Litvínově. To se však změnilo a cena tepelné energie z místní kotelny se v roce 2022 zvýšila proti předchozím letům trojnásobně. „Situace s plynem postihla obyvatele Meziboří velmi silně a myšlenka přivézt sem horkovod proto nebyla úplně od věci. Vyšlo nám, že je možné do města přenést potřebný výkon. Je to realizovatelné a ekonomicky smysluplné. Nikdo neví, zda se se situace s plynem nemůže znovu opakovat a my určitě chceme být levnější než konkurence,“ říká k tomu Petr Horák, ředitel společnosti Severočeská teplárenská.

Dohoda o partnerství a spolupráci v tuto chvíli nezavazuje Meziboří k žádnému finančnímu plnění. Také ale neznamená, že horkovod skutečně vznikne. Společnosti Severočeská teplárenská však umožní požádat o dotaci na výstavbu horkovodu a připojení města z Národního plánu rozvoje. Předpokládané celkové nálady jsou 117 miliónů koruna a nesla by je teplárenská společnost. Kvůli dotaci by muselo být vše dokončeno v roce 2025. „Podle našich propočtů se to zvládnout dá,“ konstatuje Horák.