Meziboří spustí 3. dubna tubingovou dráhu

Od 3. dubna bude na sjezdovce města Meziboří opět zprovozněn tubing. Sklouznout se můžete od pondělí do pátku od 16 do 19 hodin a o víkendu od 13 do 19 hodin.
Tubing je klouzání na gumovém člunu nebo kruhu po speciálním plastovém povrchu. Tato aktivita nabírá na popularitě po celém světě. Pro Meziboří je to výtečná příležitost, jak přilákat více návštěvníků na sjezdovku i mimo lyžařskou sezónu. Klíčovou roli zde hraje kvalitní plastový povrch. Klíčovým prvkem je gumový člun, ve kterém se návštěvníci umisťují a sklouzávají po dráze. Plastový povrch, obvykle vyrobený z vysoce odolných materiálů, poskytuje hladkou a kluzkou plochu, která simuluje pocit klouzání na sněhu nebo ledu. Výstavbou dráhy mezibořské technické služby zrealizovaly vloni.