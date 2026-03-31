Rozhodující bitvy litvínovských hokejistů se blíží, zajistěte si místo na baráži včas!

HC VERVA Litvínov spustí prodej vstupenek na barážová utkání ve čtvrtek 2. dubna. Všichni držitelé permanentních vstupenek mají vstup zdarma jako poděkování za jejich neustálou podporu v průběhu celé sezóny. Klub si velmi váží toho, že fanoušci stáli při týmu i v náročných chvílích, a tímto krokem jim chce jejich věrnost vrátit.
Permanentkáři si však musí svou vstupenku na konkrétní utkání vyzvednout – ať už osobně na pokladně, nebo pohodlně online prostřednictvím ticketingového systému. Princip funguje stejně jako klasické předkupní právo, kdy mají držitelé permanentek přednostní možnost rezervace svého místa. Předkupní právo bude možné uplatnit od 2. dubna do 10. dubna, doporučujeme proto neváhat a zajistit si své místo včas.
Do volného prodeje půjdou vstupenky následně od 13. dubna v odpoledních hodinách. Fanoušci tak budou mít možnost podpořit Vervu v klíčových zápasech a vytvořit na Zimním stadionu Ivana Hlinky atmosféru, která může sehrát důležitou roli.
Termíny barážových utkání:
Pátek 17. dubna: 1. utkání: HC VERVA Litvínov – HC Dukla Jihlava / RI Okna Berani Zlín 19:00
Sobota 18. dubna: 2. utkání: HC VERVA Litvínov – HC Dukla Jihlava / RI Okna Berani Zlínčas bude upřesněn
Úterý 21. dubna: 3. utkání: HC Dukla Jihlava / RI Okna Berani Zlín – HC VERVA Litvínov 19:00
Středa 22. dubna: 4. utkání: HC Dukla Jihlava / RI Okna Berani Zlín – HC VERVA Litvínov čas bude upřesněn
Ceny vstupenek:
Permanentkáři: zdarma (po uplatnění předkupního práva)
Stání: 180,- Kč
Sezení EFFECTA: 200,- Kč
Sezení VERVA: 250,- Kč
Otevírací doba pokladen:
Čtvrtek 2. dubna od 16:00 do 19:00
Úterý 7. dubna od 16:00 do 19:00
Středa 8. dubna od 16:00 do 19:00
Čtvrtek 9. dubna od 16:00 do 19:00
Pondělí 13. dubna od 16:00 do 19:00
Středa 15. dubna od 16:00 do 19:00
Čtvrtek 17., pátek 18. dubna dvě hodiny před zápasem – druhá třetina