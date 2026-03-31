Klárka ze seriálu Ulice je dcera litvínovského hokejisty

Stella Polášková, alias Klárka, je dětská herečka nekonečného televizního seriálu Ulice. Zatímco jejím filmovým tatínkem je zatím záhadný belgičan Rafael, tím skutečným je litvínovský hokejista Adam Polášek.
Sedmiletá Stella je již druhé seriálové dítě, které má blízko k Litvínovu. V seriálu se totiž řadu let objevuje Lukáš Masár mladší v roli Miloška Knoblocha, syna Vandy Hybnerové a Jiřího Štrébla. Babičkou Lukáše Masára je herečka a ředitelka Docela velkého divadla v Litvínově Jana Galinová, která si v seriálu také občas hraje.
Stella Polášková v seriálu ztvárňuje dceru herečky Sandry Novákové a jejím seriálovým dědečkem je herecká legenda Rudolf Hrušínský. Skutečný Stellin tatínek Adam Polášek má za sebou bohatou kariéru v extralize i zahraničí a v současné době je hokejovým obráncem HC Verva Litvínov.
Ulice je český televizní seriál, který se vysílá od roku 2005 na TV Nova a letos oslavil neuvěřitelné dvacáté výročí. Jedná se o první český denní nekonečný seriál, jež spadá do žánru mýdlové opery. Hlavní role v seriálu tvoří několik rodin, které bydlí v domě v seriálové ulici, která se nachází ve fiktivní čtvrti Křečovice na periferii Prahy. Seriál se vysílá každý všední den od pondělí do pátku.
Na snímku Stella se seriálovým dědečkem Rudilfem Hrušínským.