Meziboří vyhlašuje soutěž o nejkrásnější předzahrádku

Soutěž bude probíhat od 1. dubna do konce října. Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci i kolektivy prostřednictvím přihlášky, která bude zveřejněna na www.mezibori.cz Přihlášku je také možné vyzvednout osobně na podatelně nebo odboru VMaŽP Městského úřadu Meziboří. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit nebo zaslat nejpozději do 27. března. Hodnocení předzahrádek bude probíhat průběžně po celou dobu soutěže. Slavnostní vyhodnocení se uskuteční v listopadu roku 2026. Prvních pět oceněných získá dárkové poukázky na nákup zahradnického zboží.