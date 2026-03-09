V Litvínově se 28. března chystá Velikonoční SWAP

Církev bratrská v Chudeříně  (Dukelská 424 Litvínov, bývalá školka) zve 28. března od 12 do 15 hodin na Velikonoční SWAP.
Smyslem swapu je výměna oblečení, hraček, knih, dekorací, domácích spotřebičů, které jsou v hezkém stavu, ale už je nevyužijete, tak je pošlete dál. Naopak si třeba nějaký hezký kousek na swapu ulovíte.  Jaro je ideální čas pro založení zahrádky nebo obměnu květin v domácnosti. Proto můžete na swap donést přebytečné pokojové květiny, sazeničky, semínka nebo zahrádkářské potřeby.
Během akce hraje hudba, můžete si zakoupit kávu, občerstvení a příjemně posedět. VSTUP JE ZDARMA – Pokud se vám akce bude líbit, můžete dobrovolně přispět na činnost spolku.
Věci na swap můžete nosit v pátek 27. března od 17:00 do 19:00 a v den swapu 28. Března od 12:00 do 13:00.
Není podmínkou na swap něco přinést.
Můžete přijít i bez toho, abyste cokoli přinesli a něco si ulovit.

