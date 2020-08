MHD rozjíždí novou kampaň: Zase spolu!

MHD se vrací se začátkem školního roku do plného provozu. Právě školní rok, respektive školáci, jsou hlavním motivem dalšího společného spotu, který vznikl pod hlavičkou Sdružení dopravních podniků ČR.

Většina dopravních podniků se po prázdninách vrací do běžného rozsahu provozu, který byl v době před pandemií. Jednotlivé dopravní podniky zatím neavizují žádná speciální opatření a jsou připraveny promptně reagovat na případné pokyny jednotlivých krajských hygienických stanic.

Pro cestující je ale od 1. 9. znovu zavedena povinnost zakrýt si před nástupem do vozidla ústa a nos. Na to budou v některých městech upozorňovat speciální samolepky na vozech i na zastávkách.

„Pokles počtu přepravených osob zasáhl velmi citelně všechny provozovatele, ztráty byly už v polovině roku vyšší než 1,1 mld. Kč a my pevně věříme, že se cestující budou do veřejné dopravy vracet,“ říká Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR, a doplňuje: „Dopravní podniky od začátku pandemie beze zbytku plní všechna nařízení vlády, samospráv, objednatelů a dělají maximum pro to, aby své klienty i zaměstnance chránili. Mám za to, že zatím nejsou známy případy nákazy covid 19 ve veřejné dopravě.“

Dopravní podniky jsou připraveny na návrat cestujících a po prázdninách se těší na návrat školáků do svých vozů. Právě této skupině je věnován nový spot SDP ČR, který byl natáčen ve všech koutech republiky. Tvůrcem videa je agentura EventHouse a finančně se na realizaci podílely všechny dopravní podniky.