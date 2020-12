Místní akční plán podpořil školy na Litvínovsku

Lepší zahrádka, vybavení škol učebními pomůckami, investice do tříd nebo zdokonalování výuky v době covidové. To všechno obsahují koordinační aktivity na podporu škol v regionu Litvínovska, které i přes pandemii neustávají. „Na posledním listopadovém online jednání Řídícího výboru, který kroky Místního akčního plánu posvěcuje, proběhla úspěšně jeho aktualizace. Podařilo se začlenit požadavky škol na zkvalitnění výuky a podpořit je v nelehké době pandemie,“ sdělila manažerka projektu Monika Růžičková. Školy si díky účasti v Místním akčním plánu sáhnou na dotace z Evropské unie. „Zároveň intenzivně plánujeme prezenční vzdělávací akce pro učitele, které byly odloženy a nedají se zprostředkovat online formou,“ dodala manažerka implementace Lucie Krupková. Dále dodala, že školy velmi dobře spolupracují a jejich zástupci na Litvínovsku vytvořily dobrou partu, což se ukázalo na zářijovém výjezdním zasedání ředitelů škol v Nesuchyni, kde proběhla školení zaměřená na komunikační a prezentační dovednosti a na téma zaměřené na problematiku přechodu dětí z MŠ do ZŠ.