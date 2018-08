Mistrovství Evropy juniorů ovládla ve dvouhře i čtyřhře Češka Linda Nosková

Na tenisových dvorcích v Mostě se uskutečnilo Mistrovství Evropy juniorů do 14 let. Akce se zúčastnilo 82 chlapců a 84 dívek ze 42 zemí. Turnaj byl slavnostně zahájen za přítomnosti Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, Jana Paparegy, primátora města Most, Ivo Kaderky, prezidenta Českého tenisového svazu a Jaroslava Tačnera, viceprezidenta Českého tenisového svazu a předsedy pořádajícího klubu.

Na antukových dvorcích bylo za vysokých teplot odehráno 306 utkání a diváci viděli krásný tenis v podání talentovaných juniorů a juniorek. V mezinárodním turnaji se neztratily ani české barvy. Domácí výpravě se dařilo, když získala čtyři cenné kovy.

Zlato a titul mistryně Evropy vybojovala Linda Nosková ve dvouhře, když ve finále udolala evropskou jedničku Schneyderovou z Ruska. Druhou zlatou přidala Linda Nosková po boku Lindy Fruhvirtové ve čtyřhře dívek a ve stejné disciplíně získaly ještě bronz Agáta Černá a Barbora Palicová, která je odchovankyní mosteckého tenisu a ve dvouhře se probojovala mezi posledních osm hráček. Stříbrnou medaili přidali na závěr chlapci Matthew Donald a Hynek Bartoň ve čtyřhře.

Česká republika byla vyhlášena delegátkou Tennis Europe Nadjou Koran nejlepší zemí mistrovství a pořadatelé obdrželi trofej za perfektní organizaci.