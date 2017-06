Moldaváček bude znovu brázdit koleje

Podle předpokladu bude železniční trať mezi Mostem a Moldavou uvedena znovu do provozu k 10. prosinci letošního roku, vyplývá to z dopisu Ministerstva dopravy mosteckému primátorovi Janu Paparegovi.

Ředitel Odboru drážní a vodní dopravy Jindřich Kušnír primátora Paparegu informoval, že je již zpracována projektová dokumentace na sanaci poškozené úseku uvedené tratě a že v současnosti běží výzva veřejné zakázky na zhotovitele. „Pokud bude průběh bezproblémový, opravy by mohly začít již v červnu, úplné dokončení sanačních prací ale předpokládáme až v průběhu roku 2018.“ Znamená to tedy, že trať bude v prosinci sice uvedena do provozu, ale ještě v první polovině roku 2018 se dají očekávat dílčí omezení. „Už nyní probíhá na některých úsecích výměna původních dřevěných pražců za betonové,“ dodal Kušnír.

„Moldaváček je důležitou dopravní spojnicí do turisticky zajímavých míst Krušných hor. Navíc se jedná o kulturní památku, trať má významný turistický potenciál nejen pro místní, ale i pro návštěvníky ze vzdálenějších koutů naší země i blízkého Německa, což je pro náš region velmi důležité, vítáme proto snahu o její opravu a znovuuvedení do provozu,“ sdělil Mosteckým listům primátor Mostu Jan Paparega.