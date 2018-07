Deset nadaných studentů středních nebo vysokých škol podpoří v jejich studiu město Most. Jedná se o studenty, kteří dosahují výborných studijních výsledků a pocházejí z ekonomicky slabých rodin. Od školního a akademického roku 2018/2019 neposkytuje příspěvky studentům Nadace Student, ale město Most prostřednictvím komise školské a kulturní. Schválené příspěvky se pohybuje v rozmezí od 5 do 12 tisíc Kč.