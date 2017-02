Mostecká knihovna přivítá dnes Lorda Bishopa

Do Městské knihovny v Mostě zavítá dnes (v pondělí 13. února) kytarista Lord Bishop. „Jsem dost mladý, abych rock mohl hrát a dost starý, abych ho uměl hrát!“ říká Lord Bishop, záhadný a nenapodobitelný dvoumetrový kytarista z newyorského Bronxu. Kariéru zahájil v kapele Total Sexual Freedom, po několika vydaných deskách a po pár letech se osamostatnil a začal jezdit po celém světě jako sólista. Natočil 14 CD a ve 44 zemích odehrál více než 3500 koncertů. V roce 2010 byl hvězdou festivalu Colours of Ostrava, jako host si zahrál s Nazareth, Living Colours nebo s Johnny Winterem.

Jeho rock je syrový, taneční, emotivní, drzý a kouzelný. Na jeho koncertech všichni tančí a on svou kytaru túruje, jakoby jel na závodní motorce. Lord Bishop je pódiu dravá šelma, žádný skromný a hodný tichošlápek. Je jako Jimi Hendrix, Lemmy a James Brown v jedné osobě. Na jeho muziku, vzhled a energii návštěvníci koncertů nezapomínají! Nenechte si to ujít

Koncert: Lord Bishop (New York, Bronx) (Lord Bishop: kytara, zpěv, Gab Velazquez: baskytara, Duda Jow: bubny)

Termín: pondělí 13. února 2017 v 19 hodin.

Místo konání: Sál Městské knihovny Most (Moskevská 12, Most, tel. 476 768 800)

Vstupné: Kč 180/studenti po předložení průkazu Kč 50.