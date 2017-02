Strážníci se zaměří na zebry u škol

Město Most připravuje ve spolupráci s městskou policií bezpečnostní akci pro místní základní školy. Akce, která proběhne v prvním čtvrtletí roku 2017, by měla být zaměřena zejména na bezpečnost v oblasti dopravy, tedy pěšího a automobilového provozu v blízkosti základních škol a v jejich bezprostředním okolí. Monitorovány budou přechody pro chodce, tedy jejich využívání dle intencí zákona o provozu na pozemních komunikacích, odstavování vozidel rodičů v souladu s tímto zákonem, a stejně tak zastavování vozidel pro bezprostřední nastoupení a vystoupení dětí.

Nezajištění dostatečného rozhledu či manipulačního prostoru na komunikacích může zejména v blízkosti školských zařízení vést k velmi nebezpečným situacím, jež malé děti neumí dostatečně vyhodnotit. Následně pak riskují střet s vozidlem, paradoxně třeba rodičů svého spolužáka.

Připomeňme si tedy obecně známé poučky, respektive povinnosti vyplývající ze zákona, na které je třeba se zaměřit, a to jak pro chodce, tak pro řidiče:

Ø přechod pro chodce musíte použít, jste-li od něj vzdáleni méně než 50 metrů

Ø chodec nemá na přechodu pro chodce absolutní přednost, žádné takovéto pravidlo neexistuje

Ø chodec nesmí vstupovat do vozovky bezprostředně před jedoucí vozidlo

Ø chodec musí dát vždy přednost tramvaji

Ø řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce

Ø řidič smí zastavit a stát na obousměrné pozemní komunikaci jen vpravo ve směru jízdy

Ø při stání vozidla musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy

Ø při zastavení vozidla musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro oba směry jízdy

Ø řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před nimi

Ø řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před hranicí křižovatky a 5 metrů za ní

Ø řidič nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci

Na základě výše uvedeného apelujeme na chodce a zejména na řidiče, aby před školskými zařízeními dbali zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti, a dodržovali pravidla silničního provozu. Myslete na to, že se jedná o bezpečnost nejen vašich dětí, ale také všech ostatních.

„Velkým problémem u naší školy je parkování aut zákonných zástupců ve vjezdu na pozemek školy, kterým zabraňují jak vjezdu, tak výjezdu z pozemku školy, protože přes stojící vozidla není situace přehledná. Tato situace negativně ovlivňuje bezpečnost našich žáků i bezpečnost silničního provozu,“ uvedla ředitelka základní školy v ulici Zdeňka Štěpánka (10. ZŠ) Hana Šlachtová.

„Už celá léta řešíme porušování tří ze zmíněných zákonných ustanovení, protože většina dětí z nižšího stupně (škola má 765 žáků) je přivážená na místo, kde je křižovatka, kde šířka vozovky rozhodně není šest metrů a tudíž většina rodičů – řidičů pravidla porušuje. Nicméně, příjezd k naší škole je opravdu nešťastně řešený a zatím jsme, i přes mnohá jednání s Policií ČR a magistrátem, žádné schůdné a legislativně správné řešení nenašli. Každý školní rok zahajujeme stejně trpělivým a soustavným vysvětlováním rodičům, že vjezd ke škole není možný a že zastavit na tak nevhodném místě není správné. A každý rok narážíme na bezohledné a nervózní jednání některých řidičů,“ popisuje jeden z problémů ředitelka základní školy v Rozmarýnové ulici (14. ZŠ) Jana Klanicová.

„Na přechodech v těsné blízkosti základních škol působí školní dohledová služba Městské policie Most, která výrazně zvyšuje bezpečnost dětí na těchto úsecích. Ovšem musím konstatovat, že jejich práce je výrazně stěžována samotnými řidiči, kteří dovážejí své děti do školy a snaží se bez ohledu na bezpečnost silničního provozu zastavit své vozidlo co nejblíže vchodu do školy a tím sami přímo ohrožují své ratolesti,“ doplnil ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.