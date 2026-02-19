Mostecké Coworkingové centrum zve 24. února na degustaci čaje

Od
redakce HL
-
0
36

Na jedinečný workshop spojený s degustací, kde se ponoříte do světa čaje všemi smysly zve Coworking Most – COMO. Návštěvníky čeká degustace výborných čajů, zajímavosti a příběhy z čajového světa, praktické tipy, jak čaj správně připravit doma (a jak se nenechat napálit).
Workshopem bude provádět  zkušená provozovatelka čajovny, rodového statku Salajna 17 a porodní asistentka  Kateřina Hrubá. Díky jejím zkušenostem se dozvíte nejen o čajích samotných, ale i o jejich hlubších souvislostech a tradicí. Rezervace: Počet míst je omezen, zajistěte si své místo ještě dnes:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!