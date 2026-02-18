Motoristická talkshow exkluzivně v Mostě! Aneb příběhy, které se do vysílání nevejdou……

Mostecké kino Kosmos bude hostit 11. března putovní Motoristickou talkshow s Nikolou Červinkovou a Radkem Mazalem. Pořad se exkluzivně vydává ze sportovního televizního kanálu TV Nova naživo přímo mezi diváky.
We Are Live – tak se jmenuje našlapaná talkshow, kde se návštěvníci setkají s populární moderátorkou studia MotoGP, WorldSBK a večerní relace Sportovních novin Nikolou Moučkovou Červinkovou a s dramaturgem a moderátorem pořadu Radkem Mazalem. Televizní diváci ho znají z přímých přenosů F1, MotoGP, Dakaru a dalších nejen motoristických sportů. Oba aktéři s sebou přivezou neméně zajímavé hosty – Dušana Drdaje, vícenásobného mistra Česka v motokrosu, nejlepšího českého motorkáře na Dakaru 2025 a hrdinu letošního Dakaru, kde bojoval i přes zranění palce a pokračoval v závodě, což získalo pozornost médií pro jeho houževnatost. Spolu s ním přijede i první a jediný motocyklový kaskadér na světě Adam Peschel, který je známý především svými technicky náročnými triky na motocyklu. V loňském ročníku Rallye Dakar také startoval jako jezdec, což byla jeho premiéra v rallye raid závodech. V kategorii Rally 2 skončil na 34. místě, čímž se stal prvním stunt riderem, který dokončil Dakar. Během rallye zažil i těžký pád ve vysoké rychlosti, po kterém měl otřes mozku, ale dojel do cíle.
Diváci se mohou těšit na autentické zákulisní příběhy ze světa motosportu, které se do televizního vysílání často nevejdou a které nikde jen tak neuslyší. Chybět nebude audiovizuální představení, autogramiáda všech účastníků a merch. „Zábavná motoristická talkshow je unikátní tím, že je plná neuvěřitelných historek, humoru i emocí hlavně z Dakaru, ale i z gridu Formule 1 nebo MotoGP. Návštěvníci se například dozví, co se děje, když kamera zhasne, co zaznívá v zákulisí těsně před startem a jaké příběhy zůstávají před diváky schované,“ láká na nevšední zážitek Radek Mazal.
Pořad je vhodný pro fanoušky, rodiny a všechny, kdo se chtějí bavit a nahlédnout pod pokličku světa, kde se jede na plný plyn. Diváky čeká povídání s hosty, vzpomínky a historky, které nejsou běžně vidět ve standardních sportovních zprávách. Zažijí večer, který pobaví i překvapí, setkají se s hosty přímo ze světa motorsportu a aktivně budou vtaženi přímo do děje.