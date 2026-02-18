Podle trenéra mosteckých fotbalistů Pavla Horvátha se příprava povedla, Baník chce být v TOP5

Zimní příprava je u konce. A-mužstvo v sobotu vstoupí zápasem v Teplicích do jarní části ČFL. Během testovacího období Baník prohrál pouze jedno z pěti utkání, třikrát se v tomto kalendářním roce radoval z vítězství. „S přípravou můžeme být spokojení. Předváděli jsme celkem solidní výkony. Něco vyšlo líp, něco malinko hůř, ale v žádném zápase jsme nepropadli. Kaňkou je, že máme pořád marody, ať už krátkodobé nebo dlouhodobé. Škoda, že je kvůli tomu náš kádr okleštěný,“ řekl na tiskové konferenci trenér Pavel Horváth.
Do kolotoče mistrovských zápasů mužstvo naskočí neobvykle už na konci února. Krátká příprava ale útočníkovi Adamu Vlasákovi nevadila. „Už před jejím startem jsme měli individuální běhání, takže příprava splnila představy. Jsme dost dobře připravení na sezónu. Jsem radši za kratší přípravu. Nikdo tohle období nemá rád,“ usmál se s pěti góly nejlepší střelec přípravy. „Adam měl na podzim nepříjemné zranění. Byť to nechtěl přiznat, ovlivnilo jeho způsob hry. Když v létě přišel a byl připravený, dával góly. To se teď vrací. Adam je zdravý a doufám, že to bude Adam, který přišel v létě a dopředu mužstvo táhnul,“ má kouč Pavel Horváth radost z toho, že klíčový forvard je fit. „Jsme připravení a už se těšíme na zápas s Teplicemi,“ nemůže se dočkat sobotního derby kapitán týmu Rudolf Novák.
Z podzimního týmu odešel František Bakrlík do Chomutova. Přišli Marcos Gabriel Da Silva z brazilského klubu Criciúma a Felipe Gabriel De Silva z klubu Morinhos, Matěj Kubeš z Kolína a Patrik Horváth na hostování ze Slavie Praha. „Marcos Gabriel si říká o místo v základní sestavě, druhý o něj bude bojovat. Matěj Kubeš je hráč, který už tu byl, je to pro mě takový běžec, bojovník, určitě prostor dostane. Patrik Horváth je mladý kluk, který začíná s dospělým fotbalem. Něco ukázal, uvidíme, jak bude vypadat v soutěžních zápasech. Příchozí hráči zvýšili konkurenci, ale uvidíme v ostrých zápasech,“ uvedl trenér Pavel Horváth. „Vrátil se i Jakub Tomšík, který na podzim odváděl dobré výkony, bohužel po prvním tréninku šel na vyšetření a má natržený vaz v kotníku,“ dodal kouč, který má na marodce také Václava Smrkovského, Milana Hadince a Denise Laňku.
Baník přezimoval na pátém místě tabulky. To se pokusí minimálně udržet i po závěrečném kole. „Máme šanci dosáhnout na historicky nejlepší umístění v historii obnoveného klubu. TOP5 je asi minimum, jakého výsledku bychom chtěli docílit,“ prohlásil ředitel klubu Jan Skýpala.