Mostecké muzeum připravuje Muzejní noc

Oblastní muzeum v Mostě připravuje již svou druhou Muzejní noc, která se uskuteční dne 10. června 2017, tentokráte s názvem „Vůně benzínu“.

Součástí bude i výstava historických fotografií s automobily a motocykly prolínající se v historii Mostecka.

Pošlete do muzea stručně popsané (jméno, místo a rok pořízení snímku) foto vašich rodičů a prarodičů s vozem či motocyklem. Fotografie od počátku motorismu až po rok 1977 můžete poslat na info@muzeum-most.cz, nebo osobně přinést do recepce muzea v otevírací době. V tomto případě, prosíme, dejte fotografie do obálky se zpáteční adresou, telefonem a e-mailem. Fotografie budou po naskenování vráceny.

Fotografie přinášejte a posílejte do 30. dubna 2017.

Pravidla užití fotografií:

Každý občan tím, že poskytne fotografie, potvrzuje, že je výlučným vykonavatelem majetkových autorských práv k fotografiím, a že žádné třetí osobě nepřísluší k fotografiím žádná práva, která by mohla být jejich překážkou v užití fotografií na výstavě.

Zasláním fotografií uděluje účastník Oblastnímu muzeu v Mostě (dále jen OMM) nevýhradní licenci k užití fotografií, a to bez územního a časového omezení ke všem známým způsobům užití; organizátorovi OMM souhlas k pořízení fotografií a kamerových záznamů a k užití těchto fotografií nebo záznamů pro propagační účely. Každá osoba, která pošle fotografie, výslovně souhlasí s tím, aby OMM zpracovávalo jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely výstavy.