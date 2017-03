Škodu za téměř deset tisíc korun utrpěl jeden občan z Mostu. Na mosteckém sídlišti Výsluní se neznámý pachatel v přesně nezjištěnou dobu dostal do sklepních prostor panelového domu a tam se vloupal násilím do jedné ze sklepních kójí. Z uložených věcí si vybral zavařené okurky a různé marmelády. Odnesl více jak 100 sklenic a hodilo se mu i různé nářadí. Případem krádeže vloupáním se zabývají policisté mosteckého obvodního oddělení Most – Zahradní.