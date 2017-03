O víkendu kontrolovali policisté řidiče

To je bilance silničních kontrol o víkendu. Policisté v Mostě přistihli dva řidiče ve věku 31 a 29 let, oba z Mostu, kteří měli pozitivní test na drogy a to na canabis, další dva řidiče kontrolovaly hlídky na silnici I. třídy u obce Liběšice. U 19letého motoristy z Lounska test ukázal taky na canabis, u 30leté řidičky z Teplicka byl test pozitivní na amfetamin. Všem řidičům policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Další dva motoristé byli kontrolováni v Mostě, třetí v Lomu. Policisté následným šetřením zjistili, že všichni tři mají vyslovené zákazy řízení a sdělili jim podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.