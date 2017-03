Jistě znáte pojem „virtuální realita“. Ale co to vlastně je? Olympia Teplice provede tímto tajemným světem a to hned v pondělí 6. března. Navštívit je možné hned šest virtuálních stanovišť. V sobotu 11. března od 14 hodin si zábavné odpoledne může užít celá rodina.