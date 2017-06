Mostecké rally vévodily vozy Ford Fiesta R5, zvítězili Vlček se Žákovou

Sobotnímu závodu The Most RALLY #2, který se jel o mistrovské body už jako součást RI Okna Rallysprint série vypsané Autoklubem ČR, dominovaly vozy Ford Fiesta R5. Z vítězství v absolutním pořadí s tímto speciálem se radovala posádka Martin Vlček – Jindřiška Žáková, o 23 vteřin za nimi zaostal Jaromír Tarabus s Danielem Tunkrátem se stejnou technikou. Bronzovou příčku obsadil Karel Trněný s německým navigátorem Christianem Doerrem. Jejich Škoda Fabia WRC se tak vklínila mezi nadupané Fordy. I celkově čtvrtá posádka Petr Trnovec – Miroslav Staněk totiž startovala s Fiestou R5.

Až do předposledního měřeného úseku držel prim Jaromír Tarabus, v předposlední rychlostní zkoušce však o své vedení přišel. „Do něčeho jsme asi vrazili, asi bylo něco na cestě. Každopádně přišel defekt a jeli jsme snad pět kilometrů po prázdném kole. Je to velké zklamání. Závod jsme měli dobře rozjetý, mrzí to hodně. Navíc jsme potřebovali body do mistráku,“ svěřil se smolař závodu.

Martin Vlček už příliš ve vítězství nevěřil. „Ztráceli jsme po celou dobu zhruba 20 vteřin, což je v tak krátkém závodě hodně. Nicméně po úpravě podvozku jsme něco málo stáhli. Nakonec rozhodla předposlední rychlostní zkouška,“ upřesnil vítěz.

Velké uznání ale patří také teprve šestnáctiletému Petru Semerádovi, jemuž se při premiérovém startu v rally spolu s navigátorem Petrem Těšínským podařilo obsadit s vozem Peugeot 208 R2 skvělou 13. příčku v absolutním pořadí. Ve své třídě pak skončili na výborném šestém místě. „Jeli jsme hlavně na pocit, uvolněně. Nic jsme nehrotili. Výsledky jsme nesledovali. Nyní, když vím, jak to dopadlo, mám samozřejmě radost. Na první zkušenost v rally je to, myslím, dobrý počin,“ zhodnotil své působení sympatický mladík, který letos pilotuje vůz Formule 4. Na dráze mosteckého autodromu tento speciál představí divákům už za 14 dní při závodech automobilů a formulí zóny střední Evropy The Most FIA Central Europe Zone Challenge.

K rychlostní zkoušce v areálu autodromu letos poprvé přibyly také další tři měřené úseky na běžných silnicích v členitém terénu Krušných hor. Měřily celkem 70 kilometrů. Tři z nich posádky absolvovaly dvakrát, jednu třikrát. „Počasí nám více než přálo. Byl to nádherný slunečný den, což se pozitivně projevilo i v zájmu fanoušků. Zejména na odpolední rychlostní zkoušku dorazili v hojném počtu. Potěšující je, že k nám našly cestu rodiny s dětmi. I pro nejmenší diváky máme vždy připravený bohatý doprovodný program,“ shrnula obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

„Děkujeme všem partnerům, bez nichž by nebylo možné rally uspořádat. Jsou to zejména společnosti William art a EVOtech, jež se dlouhodobě specializují na pronájem závodních vozů, organizaci kurzů sportovní jízdy či firemních akcí a na vývoj a výrobu monitorovacího systému pro GPS sledování vozidel a strojů. Vozový park pro organizační štáb zapůjčily automobilky Renault a Iveco. I jim patří velký dík,“ doplnil ředitel rally Vlastimil Tlašek.