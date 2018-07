Mostecký magistrát vydal zákaz vstupu do lesů

Minimálně až do konce prázdnin není možné vstupovat do lesů na Resslu, Hněvíně a Širokém vrchu v katastrálním území Most II, Hořany a Souš. Odbor životního prostředí a mimořádných událostí mosteckého magistrátu stanovil zákaz vstupu na dobu od 31. 7. do 31. 8. 2018 nebo do odvolání. Důvodem je ochrana lesa před akutním nebezpečím požárů následkem dlouhotrvajícího sucha.

Zákaz se nevztahuje na osoby plnící v lesích povinnosti dle zvláštních právních předpisů, na vlastníka lesa a na osoby zajišťující hospodářskou činnost v lese v zájmu vlastníka, na činnost zaměstnanců státní správy, na činnost složek záchranného integrovaného systému a na uživatele honitby v tomto obvodu. I ti všichni ale musejí dodržovat přísná protipožární opatření, případně podmínky vlastníka lesa.

V červenci již došlo ke čtyřem zahořením, která vznikla s největší pravděpodobností nezodpovědným chováním návštěvníků lesa.