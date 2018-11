Mostecký okruh se uzavřel, začala výměna další části asfaltového povrchu

Velký závodní okruh mosteckého autodromu v celkové délce 4,212 kilometru je od pondělí 19. listopadu mimo provoz. Stavební firma zahájila další část plánované výměny asfaltového povrchu dráhy, který už nevyhovuje kritériím mezinárodní automobilové federace FIA ani normám evropské motocyklové federace FIM Europe. Dělníci vyfrézují starý a na mnoha místech už hrbolatý asfalt v úseku dlouhém 2,4 kilometru a poté jej nahradí novou vrstvou. Nezbytná obnova asfaltového povrchu vyjde na zhruba 15 milionů korun. Termín dokončení prací závisí na počasí.

Výměna asfaltu na okruhu začala na přelomu let 2015 a 2016, kdy získal nový povrch úsek dráhy dlouhý 630 metrů. Tvoří jej poslední dvě zatáčky před cílovou rovinkou. „Nyní chceme v první fázi vyměnit asfalt v úseku od postu traťových komisařů č. 3 až po post č. 7, což zahrnuje 1,260 kilometru trati. Poté s přihlédnutím k počasí a stavu podloží prvního úseku bychom rádi dokončili zbytek. Zahrnuje úsek od postu č. 7 po post č. 12 v délce 1,140 kilometru, a to až k obnovenému úseku v roce 2016,“ upřesnil výkonný ředitel společnosti AUTODROM MOST Ivo Diviš.

Obnova asfaltu velkého závodního okruhu je součástí plánované obnovy a modernizace areálu autodromu. Začala před třemi lety a bude pokračovat i v následujícím období. Celkem si vyžádá mezi 100 až 150 miliony korun. Podařilo se již dokončit generální rekonstrukci servisních boxů, vybudovat galerii s výstavními prostory pro VIP hosty, administrativní budovy na polygonu i v paddocku mají novou omítku. Autodrom otevřel pneuservis s rychloservisem, nabídkou vyčištění vozu a prodejem doplňkového sortimentu pro všechny motoristy, kterým slouží po rekonstrukci i čerpací stanice pohonných hmot a veřejná dobíjecí elektrostanice s nepřetržitým provozem.

„Milovníci jízd mimo konvenční cesty jistě přivítají rozšíření ploch našeho offroadového areálu Czech Motorland. Od modernizace areálu autodromu si slibujeme příchod dalších partnerů, kteří nám s jeho rozvojem pomohou. Máme totiž v zásobě ještě řadu zajímavých ambiciózních projektů,“ doplnil Diviš.