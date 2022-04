MOSTEČTÍ FOTBALISTÉ nastoupí proti České Lípě na VELKÝ PÁTEK

A-mužstvo FK Baník Most Souš nastoupí proti České Lípě již v pátek 15. dubna v podvečer. Kluby se dohodly na využití pátečního svátečního dne pro vzájemný souboj prvního se třetím. Hrát se bude od 17:00 na Souši

Zápasů v průběhu celého pátku bude tentokrát v Mostě více. Hraje rovněž B-mužstvo, které nastoupí proti Slavoji Žatec o chvíli dřívě než áčko, a to ve 14:30 hodin. Zápas je však přesunut mimořádně do Čepiroh. Dorosty rovněž v pátek nastoupí k souboji proti FC Rokycany, zápasy se odehrají tradičně na stadionu FSJM. A rovněž žáci odehrají své zápasy proti Dukle Praha v pátek na Albrechtické. Fotbalový fanoušek si tak skutečně může přijít na své a sváteční den strávit ryze fotbalově.

A-mužstvo v souboji prvního s třetím bude proti Arsenalu Česká Lípa bojovat o prodloužení jarní domácí neporazitelnosti. Na podzim jsme v České Lípě dokázali zvítězit těsně 1:0, jedinou branku tehdy chvíli před poločase vsítil Jan Kopta. Aktuální forma České Lípy na jaře je velmi dobrá, dokázala vyhrát ve čtyřech utkáních z pěti, z toho dvakrát vysokým rozdílem skóre. Naposled však zaváhala doma s Kladnem, když ve druhé půli ztratila vedení a pouze remizovala 1:1. Domácí Most v jarních zápasech boduje, ačkoliv jeho hře chybí svěžest. Minulý víkend v ryze aprílovém počasí remizoval v Brandýse nad Labem 1:1, ačkoliv jsme vedli oba týmy nakonec remízu vzaly jako spravedlivou.

B-mužstvo se se svým zápasem mimořádně stěhuje do Čepiroh. Hrát bude od již od 14:30 hodin, utkání tak budou časově navazovat. Na podzim jsme v Žateci remizovali 0:0 a na penalty pak prohráli. Na druhou stranu stále lze tvrdit, že B-mužstvo v Čepirohách zatím nikdy neprohrálo. Dosavadní letní přípravné zápasy zde vyšly vítězně.