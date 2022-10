Mostečtí fotbalisté poprvé zabodovali, z Velvar přivezli výhru 2:0

FK Baník Most Souš byl ve Velvarech lepší a po zásluze přivezl vytoužené první vítězství po brankách Dominika Bíny a Daniela Kováče.

Dlouhých 9 kol trvalo čekání na první výhru v ČFL, ta se konečně zrodila po velmi dobrém výkonu celého mužstva v dohrávce 4. kola proti Slovanu Velvary. Most byl po celý zápas lepším týmem a vybojované utkání dokázal od první minuty režírovat. Pro Velvary jde o třetí domácí prohru v sezóně, Most vyhrál vůbec poprvé a vykřesal tak naději na zvrat v zatím velmi ponuré sezóně.

Možná právě hned první minuta ukázala cestu a nalila energii do žil. Jindra Novotný se hned z první akce dostal do vápna, míč nacentroval k Benovi Seolovi, ten uprostřed dezorientované obrany převzal míč na prsa a pálil v jasné šanci. Velvarský brankář Měsíček bohužel předvedl zázračný zákrok. Škoda, ale plamínk se rozhořel. Most pokračoval bez ostychu a prvních 15 minut aktivním pohybem nepustil favorizované domácí do hry. Sice se chvíli hrála klasická překopávaná, ale Velvarská obrana pod tlakem nedokázala kloudně rozehrát a Most většinu míčů vracel ihned zpět na útočnou půlku. V dalším vývoji se však hra uklidnila, Most začal mnohem více kombinovat, dařilo se mu neztrácet míče a trápil domácí tým úspěšností v soubojích. Hra se začala přelévat na obě strany a hrál se vesměs ofenzivní a fyzicky náročný fotbal.

Ve 20. minutě měl Most další obrovskou šanci, po rohu Glasera hlavičkoval Novotný a míč poskakoval po brankové čáře, bohužel první byl u něj s odkopem velvarský obránce. Domácí rovněž hrozili, po půlhodině hry musel Halouska vytěsnit gólovou střelu křížem brány a uhasit několik nebezpečných standardek.

Ve druhém poločase začaly Velvary mohutnou ofenzívou, kterou však Most ustál a od 60. minuty začal opět na hřišti dominovat a přicházely další a další šance. Novotný a Svoboda dokázali navádět míč do vápna soupeře a hledat finální přihrávku. Toto se dlouho nedařilo, ačkoliv Bínova střela v 58. minutě měla gólové parametry, byla však zblokována. V 62. minutě však konečně udeřilo, Novotný ve vápně zády k brance přistrčil znovu právě Bínovi, který už tentokrát trefil parádně horní šibenici.

Očekávaný protitlak Velvar ani nepřišel, ačkoliv jsme museli uhasit dost povedený brejk Vopata, kdy jsme možná trochu čekali, že domácí zakopnou míč po zraněni jejich brankáře. Místo toho však pokračoval brejk a Vopat už už vyrážel do samostatného úniku. V dalším vývoji už byla mostecká obrana pozornější a enormním výkonem záložní řady dokázala zahušťovat prostor před vlastním vápnem a přitom vzápětí útočit v přečíslení. Velvary působily bezradně.

V 76. minutě přišla pojistka. Standardku Glasera parádně trefil hlavou Dan Kováč do druhé šibenice Měsíčkovy brány. Most začal věřit, že by to mohlo vyjít. Domácí otevřeli hru ve snaze o snížení. Byly však v křeči a Most chodil do dalších a dalších brejků. Dařilo se Rjaskovi, Benovi Seolovi i Svobodovi. A střídající hráči jejich aktivitu nahradili perfektně. Stružinský zprava i Skurovec z levé strany se oba dostali do gólových šancí v poslední desetiminutovce. Most mohl přidat minimálně ještě jednu branku a potvrdit tak stoupající trend svých výkonů, který se projevuje zejména v počtu vytvořených gólových šancí.

Po konečném hvizdu přišla ta pravá nefalšovaná radost a úleva. A doplňme i malý trenérský příběh, ve kterém jsme ve středu dokázali porazit Zdeňka Haška, který ještě na jaře vedl Most k postupu do ČFL a za nejasných okolností dal v létě přednost Velvarům. A nekdejší Haškův asistent, současný trenér Mostu, Daniel Sochor, v zápase porazil svého učitele. Naše mužstvo bylo na středečnho soupeře připraveno v trenérském souboji skutečně výborně a z Velvar přivezlo nejen 3 body, ale i velmi dobrý pocit.

TJ Slovan Velvary – FK Baník Most-Souš 0:2 (0:0)

Branky: 62. Bína, 76. Kováč

Sestava Mostu: Halouska – Pátek, Novák, Cibulka, Bína – Seol, Novický (71. Kováč) – Svoboda (80. Skurovec), Glaser, Štefko (11. Rjaska, 80. Skurovec) – Novotný

Sestava Velvar: Měsíček – Březina (46. Schneider), Šustr (64. Novotný), Šimkovský, Vopat, Kott, Drozda, Chábera (78. Jelínek), Richter, Rubeš, Šlegl