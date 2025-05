Mostečtí zastupitelé řešili budoucnost Prioru

Zastupitelé řešili technický stav Prioru a možné plány do budoucna.

Prior je již ve vlastnictví města Mostu. Spravuje ho Mostecká bytová. „Celý objekt budeme řešit formou soutěžního dialogu a ve spolupráci s architekty. Organizací procesu byla pověřena platforma CCEA MOBA, která se specializuje na architektonické soutěže a patří k lídrům v oblasti soutěžních dialogů v České republice,“ informoval primátor Marek Hrvol.

Součástí procesu je závislá a nezávislá komise. Součástí závislé komise je nejužší vedení, v nezávislé jsou odborníci a architekti. „Nezávislou komisi tvoří čeští architekti a i z Francie, Atén, Švédska apod. Rada města odsouhlasí zadání prostřednictvím soutěžního dialogu. Všichni přihlášení budou komunikovat s městem a navrhovat, co by v objektu mělo být,“ popsal Marek Hrvol. Připomněl, že město stále neopouští myšlenku multikina a gastroprovozu. „Chceme, aby byl objekt místem setkávání obyvatel, aby to nebyl druhý Central, kde se naklonují nebytové prostory, které se budou pronajímat,“ ujistil.

Během soutěžního dialogu by se mělo vyspecifikovat jasné využití objektu. Soutěžící předloží návrhy, jak by měl vypadat, jak by měl fungovat provoz, přičemž pět nejlepších získá i finanční ohodnocení. Vítězný návrh obdrží 700 tis. Kč. „Vítězný návrh by se měl vybrat v lednu 2026. Následně se zadá projektová dokumentace, která by se projektovala zhruba dva roky a posléze se může začít rekonstruovat,“ nastínil primátor a slíbil, že zastupitele bude průběžně informovat o aktuálním stavu.

Zastupitelé chtěli také vědět, zda se uvažuje o zásadnější rekonstrukci, nebo by mohlo dojít i k úplnému zboření. I to by mělo vyplynout ze soutěžního dialogu. „Architekti budou nabízet varianty, které budou muset obhájit. Není ale vyloučeno, že se shodnou, že bude lepší objekt zdemolovat a vystavět nový. Jak jsem vnímal odbornou diskusi, stávající objekt by architekti spíše zachovali,“ prozradil primátor. Město očekává, že objekt Prioru bude architektonicky dobře vypadat, zapadat do centra a bude zároveň provozně i technicky udržitelný. „Díváme se na celou věc komplexně, aby byl objekt provozuschopný a splňoval kritéria 21. století,“ shrnul primátor.