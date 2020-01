Muž se ohříval na chodbě domu, kukátkem nahlížel do bytu

V půl druhé ráno volala o pomoc litvínovské strážníky žena z Osady. Nahlásila, že na chodbě se již delší dobu nachází cizí muž a vždy, když světlo na chodbě zhasne, jde k jejím dveřím. Mladá žena se bála, že se jí bude chtít dostat do bytu. Strážníci skutečně muže na chodbě zastihli, je to pro ně známá firma. Muž sice bydliště má, nyní se ale zdržuje všude možně. Strážníkům oznámil, že se na chodbě jen chtěl ohřát a nikam se nechtěl vloupat. Proč ale ženě nakukoval do bytu, vysvětlit nedokázal. Žena nic nechtěla hlásit PČR, jen poprosila, aby muže vykázali.