130 let muzea, takový název nese výstava, kterou připravuje oblastní muzeum a jež bude mapovat historii muzeí na Mostecku. Vernisáž se uskuteční v úterý 27. února od 17 hodin a zájemci ji následně budou moci navštívit až do 31. prosince od úterý do pátku od 12 do 18 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin.