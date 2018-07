Na autodromu budou k vidění legendární auta z Le Mans

Závodní speciály, GT a prototypy z 80. Let minulého století až po současnost se budou prohánět v příštím týdnu po velkém závodním okruhu mosteckého autodromu. Většina z nich se zúčastnila legendárního závodu 24h Le Mans nebo prestižních evropských a zámořských šampionátů včetně již zaniklé, nicméně dříve velmi populární Interserie.

„Jezdí se 17. a 18. července po celý den, tedy od 09:00 do 18:00 hodin s hodinovou polední pauzou. Je to jedinečná příležitost pro fanoušky, autodrom pro ně bude přístupný po oba dny zdarma,” uvedl obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

Diváci se podle něj mohou těšit na vozy Porsche 911 RSR, Ferrari 488 GTE, Porsche 962, Audi IMSA, Porsche 911 GT1 či Audi A4 DTM. „Musíme se nechat překvapit, které speciály do Mostě nakonec skutečně dorazí. Očekáváme však dvacítku aut,” upřesnil Krafek.

Nablýskané skvosty mají mnohdy za sebou slavnou minulost a pilotovali je jezdci zvučných jmen. Nyní se z nich radují noví majitelé z Německa či Rakouska. Jedním z nich je i sběratel historických modelů supervýkonných vozů Markus Daniel. Shromáždil kolem sebe partu kamarádů se stejnou vášní, kteří společně objíždějí evropské okruhy, aby své miláčky „provětrali“ na dráze.

Do Mostu se všichni rádi vrací. Platí to i pro Güntera Thieleho, který má za sebou dlouholetou kariéru mechanika u závodních týmů. Stará se dodnes o třílitrový šestiválec se dvěma turby Porsche 962, jenž se zúčastnil například začátkem 90. let na zdejším autodromu Interserie. Vůz pilotoval v minulosti i britský jezdec Derek Bell.

Fanoušci, kteří se přijedou na výkonné a rychlé stroje do Mostu podívat, se mohou zapojit i do nově vyhlášené soutěže o jednu z pěti hodnotných cen. Stačí si do konce července natankovat do nádrže svého vozu benzin či naftu alespoň za 100 korun u samoobslužné čerpací stanice OMV v areálu autodromu. Organizátoři na konci měsíce účtenky z čerpací stanice slosují. Účtenku se jménem a telefonním kontaktem je třeba odevzdat ve startovní věži či ve správní budově polygonu, nebo ji oskenovanou poslat e-mailovou adresu rausova@autodrom-most.cz.

Hlavní cenou je poukázka na kurz sportovní jízdy v hodnotě 5 433 korun. Ostatní čtyři výherci získají půlhodinovou jízdu po velkém závodním okruhu vlastním vozem v hodnotě 1 100 korun, dvě vstupenky na závodní víkend Czech Truck Prix v celkové hodnotě 980 korun, ruční umytí vozu v hodnotě 500 korun nebo desetiminutovou jízdu po velkém závodním okruhu v hodnotě 400 korun.