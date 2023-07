Na autodromu se jede 12. července další Carbonia Cup

Autodrom Most zve 12. července na Mezinárodní automobilové klubové závody Carbonia Cup.

Mezinárodní okruhové závody amatérů cestovních a formulových vozů Carbonia Cup mají v Mostě mnohaletou tradici. Také v letošní sezoně jezdci zavítají na sever Čech a to hned třikrát. Každý ze závodů slibuje na startu více než stovku vozů různých kategorií, a to jak upravené cestovní vozy, sériové cestovní vozy, speciály Radical, Caterham SP, Lucchini, Osella, Norma, Kaipan, Lotus7 a volnou formuli E2. Jezdí se od 9 do 18 hodin s přestávkou od 13 do 14 hodin. Vstup pro diváky je zdarma.