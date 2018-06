Na Benediktu se opraví hřiště

Na Benediktu se začalo s rekonstrukcí hřiště. Ta se týká jak výměny podkladních vrstev, tak položení nové vodopropustné asfaltové desky, na níž bude následně instalován koberec s umělou trávou. Stavební práce by měly trvat do konce června.

Vítězem veřejné zakázky se stala firma J. I. H. – sportovní stavby, náklady jsou 2 865 638,68 Kč.

Ještě během prázdnin se tu ale plánují další úpravy. Ty se budou týkat in-line dráhy.

„Úpravy se budou týkat především vymezení in-line dráhy a to v části před místním malým kruhákem. Dráha povede nově mimo parkoviště vozidel tak, aby bruslaři a cyklisté a lidé, kteří chodí po této dráze, nebyli ve střetu s vozidly, která tu parkují. Nově budou jezdit v prostoru před vozidly, nikoliv za nimi,“ konstatoval náměstek primátora Marek Hrvol. Oddělení in-line dráhy bude spočívat v novém vytyčení plotu, který tu například ohraničuje místní letní scénu. Ten se posune směrem k pódiu. Úpravy by neměly znamenat omezení stávajících parkovacích míst. Součástí projektu bude také výstavba nového veřejného osvětlení podél cyklostezky a vybudování nového chodníku a rekonstrukci stávající komunikace v celkové délce 472 metrů. „Stávající cyklostezka na Benediktu se dokončí i v posledním úseku (u Dřeváku). Je to jediný úsek, který tu není vyasfaltovaný a součástí této části cyklostezky je i veřejné osvětlení,“ doplnil dále náměstek Hrvol.

S úpravami by se mělo začít ještě během hlavních prázdnin a dokončení se plánuje ještě v tomto roce.