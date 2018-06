Seriál „Most!“ měl slavnostní premiéru, v televizi ho uvidíme v lednu

O čem seriál bude?

Luděk a Pavel – bratři, kteři se dlouho nevideli. Luďkovi to nevadí. Tedy rozhodně míň než to, ze ho právě vyhodili z práce. Má vypnutou elektrinu, dluží peníze mláticce Romanovi, jeho bývalá žena si vzala Nemčoura a jeho syn se za nej stydí. Ludek je prostě luzr. A vsechno má být brzy jestě horší. U Ludka zazvoní pošták Ondra a pozve ho do Pošty pro tebe, kde se oba bratři po letech opět potkají. Nejenže se z Pavla mezitím stala Dáša, transka, ale hodlá s Luďkem odjet domů. Do Mostu… „Chtěli jsme s Petrem Kolečkem udělat drzý projekt,“ řekl kreativní producent Michal Reitler a dodal: „Využít Petrův talent a smysl pro humor jako prostředek, jak mluvit o bolavých věcech. O našem strachu ze všeho, co je odlišné. S městem Most jsem se seznámil přes svoji manželku, která z něj pochází. Do magické hospody Severka mě pak vzal tchán. Odtud jsem čerpal nejen mosteckou filozofii, ale i předobrazy některých postav. Snad mi tam ještě po odvysílání nalejou,“ doufá scenárista Petr Kolečko.