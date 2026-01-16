Na jezeře Most se sejdou 17. ledna otužilci

V sobotu 17. ledna se jezero Most znovu promění v místo, kde se potkají ti nejodolnější z celé republiky. Koná se zde totiž 4. ročník setkání otužilců.
Setkání je zároveň součástí Českého poháru v zimním plavání. Pořadatelem je město Most ve spolupráci s Plaveckým klubem Otužilci Most. Do ledové vody se ve 12 hodin ponoří zhruba 150 otužilců z celé ČR a čekají je tratě 250, 500, 750 a 1000 metrů. Vyhlášení výsledků je ve 14.30 hodin. A co vy? Přijdete se zahřát aspoň fanděním? Atmosféra u jezera je každoročně skvělá a stojí za to ji zažít naživo.