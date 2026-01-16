Podstávkové domy se v roce 2026 znovu otevřou veřejnosti

Bydlíte v podstávce? A můžeme ji vidět? Také tento rok se mohou majitelé těchto výjimečných staveb hlásit do akce, která pomáhá zatraktivnit náš region, a to do 28. února 2026.
Den otevřených dveří podstávkových domů navazuje na dlouholetou tradici v česko-německo-polském pohraničí a každoročně přiláká tisíce návštěvníků. Akce se uskuteční 30. května 2026 v Česku a 31. května 2026 v Německu a Polsku.
Podstávkové domy jsou typickým znakem krajiny na pomezí Česka, Německa a Polska. Každý z nich vypráví vlastní příběh – o místních řemeslech, stavebních postupech i proměnách regionu v čase. Smyslem akce není jen nabídnout nevšední zážitek návštěvníkům, ale také posílit povědomí o hodnotě tohoto architektonického dědictví, podpořit jeho ochranu a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností mezi majiteli domů.
Do organizace a propagace se zapojují destinační společnosti České Švýcarsko a Lužické hory ve spolupráci s dalšími partnery. Rozsah zpřístupnění je plně na rozhodnutí majitelů – otevřít lze celý dům, jeho část nebo nabídnout komentovanou prohlídku zvenčí. Kompletní informace a přihláška na: https://forms.gle/YPEJvorBymAts1Mh9