Na mosteckém okruhu bude k vidění formule 1 Marka Webbera

Ve čtvrtek 7. června dorazí do areálu mosteckého autodromu Jaguar R5 F1, tedy monopost formule 1, s nímž v roce 2004 startoval ve velkých cenách australský pilot Mark Webber. Do kokpitu superrychlého vozu v Mostě usedne jeho majitel Klaas Zwart z Nizozemska. Jízdy na velkém závodním okruhu potrvají s přestávkami od 09:00 do 16:30 hodin, což zahrnuje čtyři testovací bloky.

„Jedinečnou příležitost vidět formuli 1 nedávné historie v akci na tuzemském okruhu mají všichni. Zveme fanoušky motorismu z řad veřejnosti, ale také novináře. Žádné vstupné nevybíráme, majitel formule navíc souhlasil i s volným přístupem diváků i do depa. Vůz si tak každý může prohlédnout zblízka a detailně,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Jako celodenní výlet na mostecký autodrom se svými blízkými, přáteli či známými pak mohou čtvrtek pojmout účastníci dalšího kola oblíbené soutěže pro amatérské jezdce The Most Challenge. Uskuteční se po skončení testovacích jízd Jaguaru R5 F1. „Soutěžní jízdy začínají na velkém závodním okruhu v 16:30, končí v 18:00 hodin. Po celý den má být polojasno, bez deště, teplota dosáhne až 26° Celsia. Tedy ideální počasí. Naši soutěžící tak mají šanci pokochat se ještě před vlastním adrenalinovým zážitkem pohledem na veterána, který ale svým výkonem nezaostává za současnými speciály,“ doplnila Svobodová.

Vozy Jaguar kroužily po okruzích velkých cen F1 v letech 2000 až 2004, patřily britskému týmu Jaguar Racing. Modelu R5 předcházely modely R1, R2, R3 a R4, vystřídalo se v nich osm jezdců. Mark Webber pilotoval Jaguar R4 a Jaguar R5 v letech 2003 a 2004. Jedenáctkrát dojel na bodovaném místě, nikdy však nedosáhl na stupně vítězů. Největšího úspěchu a zároveň překvapení pro ostatní týmy i odborníky dosáhl s Jaguarem při Grand Prix Malajsie v roce 2004, kdy skončil v kvalifikaci na druhém místě, a startoval tak do závodu z první řady.

Jaguar R5 F1 má atmosférický motor Ford Cosworth V10 o obsahu 3 litry se sedmistupňovou sekvenční převodovkou. Na závodní dráze se znovu objevil loni. V sérii BOSS GP pro vysloužilé vozy F1 se Klaas Zwart blýskl vítězstvím v jednom ze závodů tohoto ročníku.