Na mostecký autodrom zavítá premiérově mistrovství ČR i Evropy Minibike

Další premiérou mosteckého autodromu v roce 2017 bude mistrovství ČR i Evropy Minibike. Republikový šampionát motocyklových talentů na maloobjemových speciálech si diváci mohou vychutnat o víkendu 21. až 23. července na malém závodním okruhu v areálu polygonu. Body do evropského šampionátu si mladí jezdci rozdělí na stejném oválu o týden později, tedy o víkendu 28. až 30. července. Ve stejném termínu se jede na velkém závodním okruhu autodromu i DMV Gran Turismo Touring Car Cup pro cestovní vozy i GT speciály. Fanoušci jednostopých i dvoustopých rychlých a silných strojů tak budou mít na severu Čech žně. Velký podíl na zařazení obou podniků určených pro mladé motocyklové talenty do kalendáře závodů autodromu pro příští rok má Smrz Academy. Úspěšnou tuzemskou minibikovou akademii založili otec a synové Smržových, kteří se významně podepsali pod motocyklový sport u nás. Nemalou zásluhu má i prezident Autoklubu ČR (AČR) a viceprezident evropské motocyklové federace (FIM Europe) Jan Šťovíček. „Aktivity podporující bezpečnost silničního provozu, stejně jako výchova, podpora a hledání talentů v oblasti motorsportu patří k zásadním prioritám Autoklubu ČR. Plochy mosteckého polygonu umožňují nejen zazávodit si na uzavřeném malém okruhu, ale také zúčastnit se kurzů bezpečné jízdy pod dohledem zkušených instruktorů. Jsou proto ideálním místem k přípravě mladých začínajících řidičů i závodníků na běžné i rizikové situace, s nimiž se mohou denně za volantem či řídítky setkávat,“ uvedl Šťovíček. Přístup nového prezidenta AČR přivítal generální ředitel společnosti Autodrom Most Jiří Volovecký. „Angažování pana prezidenta Šťovíčka ve věci uspořádání evropského šampionátu minibiků mě velmi těší. Beru ho i jako uznání naší práce nejen při organizování motoristických podniků, ale zejména jako ocenění našich aktivit zaměřených na bezpečnost v silničním provozu s důrazem na děti a mladé lidi,“ upřesnil. Připomněl, že kromě kurzů bezpečné jízdy autodrom pořádá i školení řidičů sanitních, policejních a hasičských vozidel, kteří dnes a denně vyjíždějí k záchraně lidských životů. Učí se krizové situace předvídat a předcházet jim. Společně s Autoklubem ČR a Českým olympijským výborem pak autodrom organizuje také soutěž „Hledá se nový okruhový šampion“ pro mladé lidi od 15 do 27 let. Vedle vyhledávání nových talentů motoristického sportu, kterých rapidně ubývá, je cílem soutěže uvést čerstvé držitele řidičských průkazů do reality. Často totiž podle Voloveckého vyjíždějí na silnice s představou, že v běžném provozu to vypadá jako v počítačových hrách. Návštěvníci mosteckého autodromu se v příštím roce mohou těšit i na řadu dalších novinek, včetně několika premiér. Atraktivní podívanou bude bezesporu květnový závodní víkend historických automobilů. Nebudou mezi nimi chybět ani monoposty F1, jež se účastnily velkých cen do roku 1965. Repertoár jezdeckých soubojů na okruhu v Mostě pak nově zpestří začátkem října také evropský pohár cestovních vozů FIA European Touring Car Cup (ETCC). Chybět pochopitelně nemůže Czech Truck Prix, závod evropského šampionátu okruhových tahačů European Truck Racing Championship (ETRC), který má v Mostě dlouholetou tradici. Začátkem září autodrom oslaví jubileum, truckerské týmy přivítá už po pětadvacáté.