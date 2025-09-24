Na řadě je modernizace tramvajové trati v Litvínově

V letošním roce proběhlo zadávací řízení na zhotovitele projektu modernizace tramvajové trati v Litvínově, který zahrnuje komplexní modernizaci tramvajové trati mezi zastávkami Litvínov, nádraží a Litvínov, poliklinika – s tímto zároveň proběhnou i související úpravy komunikací, křižovatek apod.
V tuto chvíli bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele stavby, se kterým nyní administrujeme podpis smlouvy, je řešen postup výstavby atd. Vybraného dodavatele a cenu zakázky zveřejníme po podpisu smlouvy o dílo. Před zahájením fyzické realizace stavby je třeba provést další nezbytné úkony, bez nichž nelze samotnou stavbu zahájit. Proto bude v nejbližších týdnech probíhat administrativní příprava projektu, aktualizace a schválení dopravně inženýrských opatření, další přípravné práce, koordinace se správci sítí apod.
Hlavní část stavebních prací vyžadující výluky tramvajové dopravy bude zahájena počátkem roku 2026 dle klimatických podmínek (předpoklad únor/březen 2026). Práce na projektu jsou plánovány tak, aby byly minimalizovány výluky tramvajové dopravy i omezení dalších druhů dopravy, aby obyvatelům města byl v maximální možné míře zachován komfort dopravy a cestování.
Dokončení celého rozsáhlého modernizačního projektu předpokládáme v letních měsících roku 2027.