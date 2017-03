Na ústeckém maratonu vznikne film, startovní čísla rychle mizí

Do startu sedmého ročníku Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem sice zbývá ještě více než půl roku, ale kapacita závodu se i přesto plní velice rychle. Začátkem března je rozebrána více než třetina startovních čísel. V Ústí se i letos poběží v polovině devátého měsíce, přesněji řečeno 16. září. Proběhnutí po páté nejrychlejší půlmaratonské trati na světě v roce 2016 si letos užije o sto běžců více a ti, na které nezbydou startovní čísla, si budou závod moci užít v přímém přenosu České televize. Na půlmaraton míří i filmový štáb snímku Úsměvy smutných mužů, na kterém spolupracuje krajská filmová kancelář.

Sedmý a poslední závod RunCzech běžecké ligy se od loňského roku může pyšnit světovým časem – keňský běžec Barselius Kipyego zaběhl půlmaraton v čase 59:15, což z ústeckého závodu udělalo pátý nejrychlejší půlmaraton roku 2016, i v tradičně hodně rychlé Praze se loni běželo o pět vteřin pomaleji. „Vždycky jsme deklarovali, že nejlepší světové vytrvalce chceme přilákat i na naše regionální půlmaratony. Od loňského září už nemůže nikdo pochybovat, že tomu tak doopravdy je a já jsem rád, že se Ústí zařadilo po bok takových měst, jako je Řím, Milán nebo Cardiff,“ dodává Capalbo.

„Jsme nesmírně rádi, že se právě v našem krajském městě uskuteční znovu tak významný závod, na který míří běžci nejen z našeho kraje, ale i z celé republiky a světa. Každoročně přiláká i spoustu turistů, kteří sem přijedou nejen za sportem, ale také se podívají po okolí. Už druhým rokem máme proto ústecký půlmaratón zařazený v programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, kde jsou ty nejvýznamnější akce z celého kraje,“ vysvětluje hejtman.

Také letos nebudou běžci v Ústí ochuzeni o průběh areálem Spolchemie. Právě to dělá z Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem světový unikát. „Nikde jinde běžci při půlmaratonu nezažijí průběh areálem chemického závodu. Jsme velice vděční, že nám to vedení Spolchemie umožňuje, bez průběhu areálem fabriky si totiž nikdo ústecký půlmaraton snad už ani neumí představit,“ poznamenal koordinátor závodu Tomáš Mirovský. Také letos pak bude tradiční součástí sportovního svátku v Ústí Spolchemie Český pohár v handbike, který je určený handicapovaným sportovcům.

Loni se Ústí díky skvělému času Kipyega dostalo do titulků prestižních sportovních periodik. Letos by se to samé mohlo podařit u filmových magazínů. Během Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem se totiž bude natáčet film Úsměvy smutných mužů v režii Dana Svátka. „Velkou část filmu Úsměvy smutných mužů podle stejnojmenné knihy Josefa Formanka jsme se rozhodli natáčet v Ústí nad Labem, a to z mnoha důvodů. Ve městě, i v celém kraji, jsou úžasné lokace, které chceme pro náš příběh využít a s jejichž nalezením nám pomohla místní Filmová kancelář, která se stará i o další praktické záležitosti spojené s natáčením. Součástí filmového příběhu je i Mattoni 1/2Maraton, kde chceme většinu záběrů natáčet přímo během závodu. Běh je totiž v našem filmu velké téma, a tak se spolupráce s týmem RunCzech, stejně tak propojení s Ústím, přímo nabízí, a jsme za ně rádi,“ vysvětluje režisér Dan Svátek. Na startu závodu by se pak měl objevit rovněž spisovatel a nadšený běžec Josef Formánek.

„Skutečně se upřímně těším na další ročník ústeckého půlmaratonu. Troufám si říct, že jde o nejoblíbenější sportovní akci ve městě, která rozběhala všechny věkové kategorie na rodinném běhu, v hlavním závodu i ve štafetách. Jsem pyšná, že jsme součástí seriálu běžeckých závodů, jsem pyšná na naši zlatou známku mezinárodní atletické federace IAAF a jsem pyšná, že jsme spolupořadateli i podporovateli závodu. Osobně se těším na nepopsatelnou atmosféru závodu, na elitní běžce, na všechny účastníky závodu, na báječné publikum. Bude to pro mě a pro město další krásný zážitek,“ usmívá se primátorka s tím, že i letos se s vnučkou postaví na start dm rodinného běhu.