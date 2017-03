V Litvínově se bude rekonstruovat kanalizace

ulicích Skalní a Janáčkova v Litvínově budou od 6. března do 15. srpna (ulice Skalní přibližně od 6. března do 31. května, ulice Janáčkova přibližně od 15. května do 15. srpna) probíhat stavební práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace.

Stavební práce bude provádět firma Severočeská stavební, a. s., Ústí nad Labem a budou zahájeny přibližně 6. března (podle aktuálního počasí), nejdříve v ulici Skalní v úseku od křižovatky s ulicí Podkrušnohorská přibližně k čp. 35. Práce budou probíhat ve třech etapách za úplné uzavírky části ulice. Majitelům okolních nemovitostí bude zajištěn přístup k těmto nemovitostem a příjezd podle dohody s pracovníky firmy. V polovině května by měly být zahájeny práce v ulici Janáčkova, kde bude zachován omezený provoz zúžený do jednoho jízdního pruhu.

Po dokončení rekonstrukce město Litvínov kompletně obnoví komunikace. Vrstva z recyklátu bude nahrazena celoplošným asfaltovým povrchem.