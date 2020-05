Nákupy za pět prstů se jim nevyplatily

Až osmiletý trest odnětí svobody hrozí dvěma nepoctivcům, kteří v době nouzového stavu vyrazili za nákupy bez placení. Mostečan ve věku 33 let si v jednom mosteckém supermarketu měl do svého batohu uschovat holicí strojek za téměř 700 korun. Ostraha ho při krádeži zpozorovala a při odchodu z prodejny zadržela. Lup byl vrácen zpět do prodeje a muž skončil na policii. Ta ho obvinila ze zločinu krádeže. Ostatně s krádeží měl co dočinění už v minulosti, kdy byl odsouzen a je v podmíněném trestu.

Obdobně si počínal i další obviněný, 30letý muž z Mostu. Ten si měl v supermarketu v Mostě do své tašky uschovat 40 kusů čokolád stejné značky v hodnotě 2 500 korun. Ty z obchodu neodnesl. Skončil v rukou pracovníků prodejny a následně na policii. I on je stíhán pro zločin krádeže. Nekradl poprvé, loni se z výkonu trestu vrátil na svobodu.