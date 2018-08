Patokryjská vlna, takový název nese již osmý ročník odpoledne a večera plných zábavy, který se uskuteční ve stejnojmenné obci v sobotu 18. srpna. Návštěvníci se mohou těšit na neckyádu (od 15 do 16 hodin) a patokryjské hry (od 16 do 18:30 hodin) spojené s vystoupením kapely Stará sešlost.

Následovat bude Freddie Mercury Solo Tribute Show (od 19 do 20 hodin), Olympic Revival Band (od 20 do 21:30 hodin) a diskotéka Lukesle 80. a 90. léta (od 22 hodin do půlnoci). Vstup je zdarma.