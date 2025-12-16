Navštivte mostecké muzeum ve vánoční době, pořídit tu můžete i vánoční dárek…

I ke konci roku můžete navštívit výstavy a expozice v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.
K vidění budou expozice Folklor žije!, Dětský svět Gabriela Filcíka, Ztracené klíče aneb Listopad 1989 v Mostě, Pod ochranou Říše…? Ze života obyvatel Krušnohoří, Geologie severozápadních Čech, Ulrika von Levetzow. Anděl v třpytu par., Poklady výtvarného umění, a to ve sváteční otevírací době:
23.12. 12–18
24. – 26.12. zavřeno
27. – 28.12. 10–18
29.12. zavřeno
30.12. 12–18
31.12. – 1. 1. zavřeno
V expozici Ze života obyvatel Krušnohoří si můžete i s dětmi osvěžit vánoční tradice formou malé hry.
A pokud vám chybí ještě pro někoho dárek, můžete v recepci muzea zakoupit novou publikaci Padesát let od zázraku na kolejích: Vzpomínky pamětníků na přesun děkanského kostela v Mostě.