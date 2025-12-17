Mostečtí plavci skvěle reprezentovali na Zimním mistrovství ČR

Mostečtí plavci skvěle reprezentovali naše město na Zimním mistrovství České republiky. Jedenáctiletí závodníci bojovali o medaile v Písku, zatímco desetiletí reprezentovali klub v České Lípě. Účast na těchto vrcholných soutěžích si vybojovali jen ti nejlepší a Plavecký klub Most měl mezi republikovou elitou hned několik zástupců. Mezi jedenáctiletými se do Písku nominovali Jáchym Vacek, Kryštof Valenta a Jan Rychlý, kteří se zařadili mezi nejlepší plavce v Čechách. Desetiletý Jan Martínek pak hájil barvy klubu na mistrovství v České Lípě. Největšího úspěchu dosáhl Jan Rychlý, který zvítězil ve všech disciplínách, do nichž nastoupil, a stal se jednoznačnou hvězdou mistrovství. Ostatní závodníci si odvážejí osobní rekordy.